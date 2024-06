गौतम गंभीर का टीम इंडिया का कोच बनना तय, आवेदन करने वाले इकलौते व्यक्ति, आज होगा साक्षात्कार

Highlights गौतम गंभीर भारत की मुख्य कोच के पद के लिए आवेदन करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं मंगलवार को गौतम गंभीर का साक्षात्कार होने वाला है नए मुख्य कोच का कार्यकाल 3.5 साल का होगा, जो 1 जुलाई, 2024 से शुरू होगा

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद के लिए आवेदन करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। मंगलवार को गौतम गंभीर का साक्षात्कार होने वाला है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। इस समय टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे राहुल द्रविड़ 2024 टी20 विश्व कप में भारत के अभियान के अंत में अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे।

बीसीसीआई ने मई के मध्य में पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और अंतिम तिथि 27 मई थी। इसके एक दिन पहले ही आईपीएल में गंभीर की कोचिंग में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब जीता था। अगर गंभीर भारतीय मुख्य कोच का पद संभालते हैं तो उन्हें केकेआर प्रबंधन में अपना पद छोड़ना होगा।

GAUTAM GAMBHIR, THE ONLY CANDIDATE TO APPLY FOR INDIAN HEAD COACH POST...!!!



- The interview will be done today through Zoom Call. [Devendra Pandey from Express Sports] pic.twitter.com/NXtFDJ5hob