Abhishek Sharma IND vs ZIM, 2nd T201: 33 गेंद में फिफ्टी और 46 बॉल में शतक, हैट्रिक सिक्स लगाकर शतकीय पंच, चौके और छक्के की बरसात

Highlights Abhishek Sharma IND vs ZIM, 2nd T201: पांच मैच की सीरीज 1-1 से बराबर की। Abhishek Sharma IND vs ZIM, 2nd T201: जिम्बाब्वे बॉलर को बेदम किया। Abhishek Sharma IND vs ZIM, 2nd T201: दूसरे मैच में 100 रन से जीत दर्ज की।

Abhishek Sharma IND vs ZIM, 2nd T201: कमाल करते हो अभिषेक शर्मा। जिम्बाब्वे गेंदबाज को तहस-नहस करके दम लिया। आईपीएल पारी को शानदार शतक में बदल दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच और पर्दापण में जीरो पर आउट हो गए। दूसरे मैच में शानदार शतक पूरा किया। पहले 50 रन 33 गेंद में पूरा किया और अगले 50 के लिए 13 गेंद का सामना किया। 46 गेंद में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया। 47 गेंद में 100 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान आठ छक्के और सात चौके जड़े। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। युवराज सिंह के शिष्य ने धमाल किया।

आठ छक्कों और सात चौकों से सजी 46 गेंदों में शतक बनाया। युवा अभिषेक शर्मा ने 46 गेंदों में शानदार शतक के साथ बड़े मंच पर अपने आगमन की घोषणा की। यह T20I में जिम्बाब्वे के खिलाफ रनों के मामले में भारत की सबसे बड़ी जीत थी। युवा भारतीय टीम सीरीज के शुरुआती मैच में 13 रन की चौंकाने वाली हार का बोझ नहीं उठा सकी।

भारत ने अभिषेक के आठ छक्के और सात चौके जड़ित शतक से रविवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए दो विकेट पर 234 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का सर्वोच्च स्कोर है, इससे पहले सर्वोच्च स्कोर 186 रन का था।

भारत ने फिर मुकेश कुमार (37 रन देकर तीन विकेट), आवेश खान (15 रन देकर तीन विकट) और रवि बिश्नोई (11 रन देकर दो विकेट) की शानदार गेंदबाजी से जिम्बाब्वे को 18.4 ओवर में 134 रन पर समेट दिया। भारत ने इस तरह टी20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की।

पिछले मैच में पदार्पण के दौरान चार गेंद में शून्य पर आउट होने वाले अभिषेक ने सूझबूझ से खेलते हुए रुतुराज गायकवाड़ (47 गेंद में नाबाद 77 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी निभायी। इन दोनों के अलावा रिंकू सिंह ने 22 गेंद में पांच छक्के जड़ित नाबाद 48 रन की पारी खेली।

गायकवाड़ और रिंकू ने तीसरे विकेट के लिए नाबाद 87 रन की भागीदारी निभायी। वेलिंगटन मास्काद्जा और ब्लेसिंग मुजारबानी को एक-एक विकेट मिला। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में छक्के जड़ने वाले सबसे शानदार खिलाड़ी अभिषेक को 27 रन पर जीवनदान मिला, जब मास्काद्जा ने ल्यूक जोंगवे की गेंद पर उनका कैच छोड़ दिया।

इसके बाद इस भारतीय बल्लेबाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभिषेक ने अपने अंतरराष्ट्रीय रन का खाता ऑफ स्पिनर ब्रायन बेनेट की गेंद पर छक्का लगाकर खोला। उन्होंने डियोन मेयर्स की गेंद पर स्क्वायर के पीछे छक्का जड़कर अर्धशतक पूरा किया। मेयर्स के एक ओवर में बने 28 रन के बाद भारतीय पारी ने तूफानी रफ्तार पकड़ी।

प्रतिद्वंद्वी कप्तान सिकंदर रजा की गेंद पर लगा अभिषेक का छक्का सबसे आकर्षक रहा। उन्होंने बायें हाथ के स्पिनर मास्काद्जा पर लगातार तीन छक्के जड़े और फिर अपना शतक पूरा करते ही उनकी गेंद पर आउट हो गये। डग आउट में लौटने पर उन्हें कप्तान और उनके मित्र शुभमन गिल ने बधाई दी। अभिषेक की पारी का सबसे अच्छी चीज ‘गियर’ बदलना रही।

भारत ने पहले 10 ओवर में एक विकेट पर 74 रन बनाये। फिर अगले पांच ओवर में टीम ने युवराज सिंह के शिष्य की बदौलत 78 रन जोड़े। खराब क्षेत्ररक्षण का भी जिम्बाब्वे को नुकसान पहुंचा जिन्होंने गायकवाड़ का कैच भी छोड़ दिया था। इसके बाद गायकवाड़ और रिंकू ने 36 गेंद में 87 रन की भागीदारी निभायी।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही जिसने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाये। मुकेश और आवेश ने जिम्बाब्वे के शीर्ष क्रम को आउट किया जिससे जिम्बाब्वे ने पावरप्ले में अपने चार विकेट गंवा दिये थे। माधेवेरे एक छोर पर डटे थे लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे और महज औपचारिकता बची थी।

माधेवेरे ने 39 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके और एक छक्का जड़ा। उन्होंने जोंगवे के साथ आठवें विकेट के लिए 32 गेंद में 41 रन जोड़े। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं बनी। पहले मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले स्पिनर रवि बिश्नोई ने दो और वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट झटका।