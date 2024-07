Dinesh Karthik returns to RCB: 257 मैच, 4842 रन, 145 कैच, 37 स्टंपिंग और 22 फिफ्टी, आरसीबी में लौटे पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज, बल्लेबाजी कोच और मेंटर

Highlights Dinesh Karthik returns to RCB: नए अवतार में वापस आने का स्वागत किया है। Dinesh Karthik returns to RCB: पिछले तीन सीज़न में 796 रन बनाए। Dinesh Karthik returns to RCB: कार्तिक का टेस्ट में अच्छा दौरा 2007 में इंग्लैंड का दौरा था।

Dinesh Karthik returns to RCB: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अनुभवी विकेटकीपर दिनेश कार्तिक को पुरुष टीम के लिए अपना बल्लेबाजी कोच और मेंटर घोषित किया है। कार्तिक ने 257 मैच खेलते हुए 4842 रन बनाए और 22 फिफ्टी बनाए। इस दौरान 97 रन उच्चतम स्कोर है। कार्तिक ने 135.36 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। आईपीएल 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले कार्तिक आरसीबी डगआउट में लौटेंगे। आईपीएल 2024 में आरसीबी के प्लेऑफ तक के सफर में दिनेश कार्तिक ने अहम भूमिका निभाई। जब कार्तिक आईपीएल 2022 में लौटे तो फ्रेंचाइजी के साथ अपने दूसरे कार्यकाल में आरसीबी में प्रशंसकों के पसंदीदा बन गए। पिछले तीन सीज़न में 796 रन बनाए। आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक घोषणा की। नए अवतार में वापस आने का स्वागत किया है।

187.36 की शानदार स्ट्राइक रेट से 300 से अधिक रन

कार्तिक उस भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिसने 2007 में पहला टी20 विश्व कप जीता था और अपनी सेवानिवृत्ति तक आईपीएल के हर एक संस्करण में खेले हैं। आरसीबी के साथ एक खिलाड़ी के रूप में दो अलग-अलग साल में खेले। कार्तिक ने इस साल की शुरुआत में 187.36 की शानदार स्ट्राइक रेट से 300 से अधिक रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया।

एक शतक और 17 अर्धशतक से 3463 रन बनाए

तीनों प्रारूपों में भारत के लिए 180 मैच में प्रतिनिधित्व करते हुए कार्तिक ने एक शतक और 17 अर्धशतक से 3463 रन बनाए हैं। बतौर विकेटकीपर उन्होंने 172 खिलाड़ियों को आउट किया है। वह अंतिम बार भारत के लिए 2022 टी20 विश्व कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले थे। वह देश के लिए राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के नेतृत्व में भी खेल चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एकमात्र सैकड़ा भी बन गया

कार्तिक का टेस्ट में अच्छा दौरा 2007 में इंग्लैंड का दौरा था, जिसमें उन्होंने वसीम जाफर के साथ पारी का आगाज किया था और तीन मैच में तीन अर्धशतक से 263 रन बनाये थे। इस साल के शुरू में उन्होंने बांग्लादेश में पहला टेस्ट शतक भी जमाया था, जो उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एकमात्र सैकड़ा भी बन गया।

उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ निधास ट्राफी के फाइनल में सौम्य सरकार की अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर देश को खिताब दिलाया था। कार्तिक ने कहा, ‘‘हमारे देश में लाखों खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं क्योंकि मैं उन कुछ खिलाड़ियों में शामिल रहा जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि खेल प्रशसंकों तथा दोस्तों का प्यार पाने में सफल रहा।’’

भारत के लिए 26 टेस्ट, 94 एकदिवसीय और 60 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले

अपने 20 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में कई बार टीम से अंदर-बाहर होने वाले कार्तिक ने भारत के लिए 26 टेस्ट, 94 एकदिवसीय और 60 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। पिछले कुछ समय से कमेंटेटर की भूमिका निभाने वाले कार्तिक ने 38 साल की उम्र में भी विकेट के पीछे अपनी फिटनेस और बल्ले से चतुराई भरे शॉट खेल कर खुद को आज के दौर में भी प्रासंगिक बनाये रखा।

कार्तिक 2008 में आईपीएल शुरू होने के बाद से इसका अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इसके 17 सत्र में छह टीमों का प्रतिनिधित्व किया और 5000 से ज्यादा रन बनाये है। विकेट के पीछे भी उन्होंने 145 कैच लपकने के साथ 37 स्टंपिंग किये हैं। वह 2013 में आईपीएल चैम्पियन बनने वाली टीम मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे।

उन्होंने इस दौरान कई क्रम पर बल्लेबाजी की, लेकिन आरसीबी के साथ पिछले तीन साल से फिनिशर की भूमिका में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाजों के बीच में कार्तिक ने अपनी चतुराई से गेंद को दो क्षेत्ररक्षकों के बीच से निकाल कर बाउंड्री लगाना जारी रखा।

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में वापसी की

उन्होंने 2022 आईपीएल सत्र में 183 के स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाकर टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में वापसी की लेकिन यह राष्ट्रीय टीम के साथ उनका आखिरी टूर्नामेंट साबित हुआ। तमिलनाडु के इस खिलाड़ी ने महज 19 साल की उम्र में भारतीय टीम के लिए एकदिवसीय में पदार्पण किया था।

उन्होंने इस मैच में इंग्लैंड के तत्कालीन कप्तान माइकल वॉन को शानदार तरीके से स्टंप कर इस मैच को हमेशा के लिए यादगार बना दिया था। उन्होंने इसके तीन महीने बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया, लेकिन खराब प्रदर्शन और धोनी के उदय के कारण उनका अंतरराष्ट्रीय करियर कभी रफ्तार नहीं पकड़ा।

कार्तिक की 2010 और 2017 के बीच आईपीएल में मांग बनी रही

धोनी की जगह अंतिम एकादश में तय होने के कारण कार्तिक को 2007 में इंग्लैंड दौरे पर पारी का आगाज करने के लिए कहा गया और उन्होंने विदेश सरजमीं पर टीम की टेस्ट सीरीज में जीत में अहम योगदान दिया। कार्तिक की 2010 और 2017 के बीच आईपीएल में मांग बनी रही लेकिन राष्ट्रीय टीम से वह दूर रहे।

राष्ट्रीय टीम में उनकी वापसी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान से भारत की हार के बाद हुई। वह इसके बाद 2019 विश्व कप तक नियमित तौर पर भारतीय टीम का हिस्सा रहे। इस दौरान 2018 में उन्होंने कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ निदास ट्रॉफी के फाइनल में आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को यादगार जीत दिलाई थी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला भी शामिल

उन्होंने इस मैच में आठ गेंद में नाबाद 29 रन की पारी खेली थी। इसके दो महीने बाद उन्होंने आठ साल के अंतराल पर टेस्ट टीम में वापसी की लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। एकदिवसीय विश्व कप (2019) में उन्हें सिर्फ तीन मैचों में खेलने का मौका मिला जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला भी शामिल था।

वह 2022 के टी20 विश्व कप में टीम में वापसी के बाद प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सके और तीन मैचों में महज 14 रन बना सके। इसके बाद भारतीय टीम के दरवाजे उनके लिए बंद हो गये। उन्होंने खुद भी इस बात को माना कि उनका भारतीय करियर इससे भी बड़ा हो सकता था, लेकिन धोनी जैसे व्यक्ति की छाया में रहना कोई शर्म की बात नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में निराशा के बावजूद वह आईपीएल में दमखम दिखाते रहे। विराट कोहली की अगुवाई में आरसीबी के खिलाड़ियों ने बुधवार को टीम के लिए उनके योगदान की सराहना की। कार्तिक जल्द ही कमेंट्री बॉक्स में वापस करेंगे और आईपीएल के बाहर टी20 लीग में खेलते नजर आ सकते हैं।