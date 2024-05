USA T20 World Cup 2024 squad: गुजरात के मोनांक पटेल विश्व कप में करेंगे कप्तानी, भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पार लगाएंगे बेड़ा!

Highlights USA T20 World Cup 2024 squad: न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर कोरी एंडरसन को शामिल किया गया है। USA T20 World Cup 2024 squad: 2018-19 रणजी ट्रॉफी सत्र में सिक्किम का प्रतिनिधित्व करते हुए 1331 बनाये थे। USA T20 World Cup 2024 squad: पिछले महीने कनाडा के खिलाफ टी20 मैच में टीम के साथ पदार्पण किया।

USA T20 World Cup 2024 squad: आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 जल्द शुरू होने जा रहा है। पहली बार अमेरिका मेजबानी करेगा। इस बीच अमेरिका में खिलाड़ी नहीं हैं और दूसरे देश के खिलाड़ी बेड़ा पार करेंगे। भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सहित कई देश के सहारे ट्रॉफी जीतने मैदान में अमेरिका उतर रहा है। वेस्टइंडीज के साथ इस आयोजन के सह-मेजबान अमेरिका ने गुजरात में जन्मे मोनांक पटेल के नेतृत्व में अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर कोरी एंडरसन को शामिल किया गया है। पिछले तीन विश्व कपों में कीवी टीम के लिए अहम भूमिका निभाने के बाद एंडरसन आईसीसी आयोजनों में फिर से शामिल होने के लिए तैयार हैं, जिसमें 2015 में 50 ओवर के आयोजन में घरेलू मैदान पर एक स्वप्निल अभियान भी शामिल है।

