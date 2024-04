Highlights छोटे फैन ने कहा, मुझे लगता है कि हार्दिक पंड्या को कप्तानी से निकाल देना चाहिए वायरल वीडियो में युवा फैन ने हार्दिक पांड्या को बताया खराब कप्तान एक अन्य वीडियो में भी एमआई फैन हार्दिक पांड्या को बुरी तरह कोसता दिखा

IPL 2024:रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस के प्रशंसक बेहद पसंद करते हैं और यही बात उनकी नाराजगी भरी प्रतिक्रिया में भी दिखी जब फ्रेंचाइजी ने उनकी जगह हार्दिक पंड्या को एमआई कप्तान बनाया। जबकि नए एमआई कप्तान हॉट सीट पर बैठे हैं, एक युवा प्रशंसक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां उसे क्रिकेट के तकनीकी पहलुओं पर हार्दिक पंड्या की आलोचना करते देखा जा सकता है। यहां तक ​​कि यंग फैन ये कहता है कि मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या को ही टीम से रिलीज कर देना चाहिए।

एक रिपोर्टर से बात करते हुए, युवा एमआई प्रशंसक ने कहा कि लोगों में उस कप्तान के प्रति कोई वफादारी नहीं है जो पांच आईपीएल ट्रॉफी घर ले आया और हार्दिक पंड्या टीम का नेतृत्व करने के लिए सही खिलाड़ी नहीं हैं। उसने कहा, "मुझे लगता है कि हार्दिक पंड्या को कप्तानी से निकाल देना चाहिए...जो कप्तान आपको 5 ट्रॉफी जिता के लाया, उसके लिए थोड़ी भी लॉयल्टी नहीं है।" बच्चे ने कहा, "हार्दिक पंड्या खराब कप्तान हैं। पहला ओवर खुद ले लेता है, कोएट्जी को दे देता है, भाई बुमराह को दे देना, वो विकेट लेता है।"

यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और क्रिकेट प्रशंसकों को बच्चे की बातें पसंद आ रही हैं और कुछ लोग खेल के तकनीकी पहलुओं के बारे में जागरूकता के लिए उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। एक अन्य वीडियो में भी एमआई फैन हार्दिक पांड्या को बुरी तरह कोसता हुआ दिखा। एमआई के फैन ने कहा कि पांड्या सिर्फ पैसों के लिए मुंबई टीम में आया है। फैन ने रोहित शर्मा के लिए मुंबई इंडियंस के प्रबंधन और कोचर मार्क बाउचर को भी आड़े हाथों लिया।

This Guy exposed Hardik Pandya and Mumbai Indians badly !!



Finally People are realising Pandya & Mumbai's inner game (watch till the end) !!pic.twitter.com/v4nfdrK4Mx