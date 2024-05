SRH Vs RR: यहां देखिए आज के मैच की Predicted Team 11, इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

Highlights SRH Vs RR: दोनों टीमों के बीच आज 50 वां मैच होने जा रहा है SRH Vs RR: इस बीच जानिए कौन होगा Predicted Team 11 में इन और कौन हुआ ऑउट SRH Vs RR: इसके साथ ये भी जानिए कैसा रहने वाला है ग्राउंड का माहौल

SRH Vs RR: आज आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 50 वां मैच होने जा रहा है। यह मैच दोनों के बीच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस अपनी सेना के साथ मैच में बढ़त प्राप्त करने के लिए मैदान में उतरेंगे। क्योंकि अभी सनराइजर्स अभी आईपीएल प्वाइंट टैबल में पांचवें स्थान पर है।

अभी तक पिछले मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही है। इसलिए शीर्ष में स्थित सनराइजर्स को हराने के लिए पूरा दमखम लगाएगी। इससे पहले हुई रॉयल चैलंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल 2024 में सनराइजर्स को शिकस्त मिली है। अभी तक आईपीएल में 5 मैच जीते और 4 में हार का सामना करना पड़ा, 2016 की चैंपियन आईपीएल में अपनी वापसी करेगी।

फिलहाल राजस्थान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि प्वाइंट टेबल पर शीर्ष पर बनी हुई है। लेकिन, इस बीच राजस्थान मैच में हारना भी नहीं चाहेगी और अगर एक भी प्वाइंट कम हुआ तो वो अपनी पोजिशन खो भी सकती है।

कितनी बार दोनों का हुआ आमना-सामना

सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने पिछले कुछ वर्षों में 18 मैचों में भाग लिया है, जिसमें दोनों टीमों ने 9-9 जीत हासिल की हैं। हालांकि, अपने सबसे हालिया पांच मुकाबलों में, राजस्थान रॉयल्स को 3-2 का मामूली फायदा हुआ है।

Playing XI Players

Sunrisers Hyderabad: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, एडन मार्करम, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस (कप्तान), मयंक मारकंडे, जयदेव उदानकट, भुवनेश्वर कुमार

Impact Players: टी नटराजन, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, मयंक अग्रवाल, अनमोलप्रीत सिंह

Rajasthan Royals: यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन (कप्तान और विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, शिमरोन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविंचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा, युजवेंद्र चाहल

Impact Players: रियान पाराग, शुभम दुबे, नवदीप सैनी, टॉम कोहलर-कैडमोर, तनुष कोटियन

Dream 11 Fantasy team

संजू सैमसन, हेनरिक क्लासेन, जोस बटलर- विकेटकीपर

ट्रेविस हैड, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल- बल्लेबाज

ऑल राउंडर- रियान पाराग, शाहबाज अहमद

गेंदबाज- युजवेंद्र चाहल, संदीप शर्मा, पैट कमिंस