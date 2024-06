United States vs India: अमेरिका को हराकर सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया, 7 विकेट से दी शिकस्त, अर्शदीप के 4 विकेट

Highlights टीम इंडिया सुपर 8 में पहुंची, अमेरिका को 7 विकेट से हराया सूर्यकुमार यादव ने अकेले लड़ाई की और 50 रन बनाए भारत को केवल 111 का लक्ष्य मिला था लेकिन ये रन बनाना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं रहा

United States vs India: भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में बुधवार को अमेरिका को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। भारत को केवल 111 का लक्ष्य मिला था लेकिन ये रन बनाना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं रहा। विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हुए। रोहित शर्मा भी केवल 3 रन बना सके। पंत ने 18 रन बनाए। पहले ही ओवर में कोहली को आउट करके नेत्रावल्कर से सनसनी फैला दी। इसके बाद रोहित भी नेत्रा के ही शिकार बने। सूर्यकुमार यादव ने अकेले लड़ाई की और 50 रन बनाए। भारत को लक्ष्य हासिल करने में 18.2 ओवर लग गए।

Three out of three, and they're through 🇮🇳#INDvUSA#T20WorldCuppic.twitter.com/MBvSUYZBec