RR vs MI: रोहित शर्मा की DRS टाइमिंग ने इंटरनेट पर खड़ा किया तूफान, प्रशंसक भड़के | WATCH

RR vs MI, IPL 2025: मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच के दौरान रोहित शर्मा के डीआरएस से बचने पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है, जिसमें प्रशंसक रिव्यू टाइमिंग की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। यह घटना आईपीएल 2025 के लीग मैच के दूसरे ओवर में हुई, जब रोहित को आरआर के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी ने स्टंप के सामने कैच कर लिया।

मैदानी अंपायर ने जोरदार अपील के बाद अपनी उंगली उठाई और रोहित शुरू में रिव्यू लेने को लेकर अनिश्चित दिखे। जैसे-जैसे 15 सेकंड की उल्टी गिनती खत्म होती गई, उन्होंने इसे जाने दिया। हालांकि, जैसे ही टाइमर शून्य पर पहुंचा, रोहित ने डीआरएस के लिए इशारा किया।

आखिरकार फैसला ऊपर भेजा गया और एमआई की राहत की बात यह रही कि तीसरे अंपायर ने पाया कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। मैदान पर लिए गए फैसले को पलट दिया गया और रोहित बच गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से सांस छोड़ी और मुस्कुराए, यह जानते हुए कि वे जल्दी ही वापस जाने के कितने करीब आ गए थे।

लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। कई प्रशंसकों ने तुरंत बताया कि 15 सेकंड का टाइमर समाप्त होने के बाद रिव्यू का संकेत दिया गया था। डीआरएस नियमों के अनुसार, खिलाड़ियों को निर्णय होने के बाद निर्धारित 15 सेकंड के भीतर रिव्यू का विकल्प चुनना चाहिए। सीमांत कॉल ने तब से ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं, जिसमें कई लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या निर्णय को पहले स्थान पर रखा जाना चाहिए था।

रोहित ने इस राहत का पूरा फायदा उठाया और एक ठोस अर्धशतक (36 गेंदों पर 53 रन) बनाया, साथी ओपनर रिकेल्टन के साथ 116 रन की साझेदारी की - जो इस सीजन में MI के लिए अब तक की सबसे अच्छी ओपनिंग साझेदारी है। पूर्व MI कप्तान ने एक व्यक्तिगत उपलब्धि भी दर्ज की; अपनी पारी के दौरान, वह IPL इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए 6000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।