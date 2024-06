T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में, तबरेज शम्शी बने प्लेयर ऑफ द मैच

Highlights वेस्टइंडीज को हराकर दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में डकवर्थ लुईस प्रणाली से तीन विकेट से हराया ग्रुप 2 में शीर्ष पर रहकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को बारिश से प्रभावित टी20 विश्व कप के सुपर 8 मैच में डकवर्थ लुईस प्रणाली से तीन विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस मैच में हार से सह मेजबान वेस्टइंडीज टूर्नामेंट से बाहर हो गया। वेस्टइंडीज ने 8 विकेट पर 135 रन बनाए थे। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने जब दो विकेट पर 15 रन बनाए थे तब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा था। खेल दोबारा शुरू होने पर दक्षिण अफ्रीका के सामने डकवर्थ लुईस प्रणाली से 17 ओवर में 123 रन बनाने का नया लक्ष्य रखा गया।

West Indies provided the scares but South Africa pull through under pressure 🇿🇦 7 games. 7 wins. Semi-finals. 👊 👉 https://t.co/5r6gZk0mDz | #WIvSA | #T20WorldCup pic.twitter.com/88ahwj9gEH

दक्षिण अफ्रीका ने 16.1 ओवर में सात विकेट पर 124 रन बनाकर जीत दर्ज की। उसने सुपर 8 में अपने तीनों मैच जीते और इस तरह से ग्रुप 2 में शीर्ष पर रहकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस ग्रुप से इंग्लैंड चार अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। वह अन्य मेजबान अमेरिका को 10 विकेट से हराकर पहले ही अंतिम चार में अपनी जगह सुरक्षित कर चुका था। भाषा पंत पंत

तबरेज शम्शी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर तीन विकेट लिए। जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने कहा कि सेमीफाइनल में पहुंचने से काफी राहत मिली है। बारिश के कारण विकेट अच्छा खेल रहा था लेकिन हमने खेल को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की। इसने हमें मुश्किल स्थिति में डाल दिया, लेकिन हम जीत हासिल करके खुश हैं।

What a finish in Antigua 🥵



The Proteas go through to the #T20WorldCup Semi-Finals 🌟#WIvSA 📝https://t.co/wzOEYGXC20pic.twitter.com/1g5iYiwCuS