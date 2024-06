T20 World Cup: भारतीय टीम टॉप पर, पाकिस्तान पर बाहर होने का खतरा, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड पर भी लटक रही है तलवार, देखें प्वाइंट्स टेबल

Highlights भारतीय टीम अपने पहले दोनों मैच जीत चुकी है पाक टीम पहले अमेरिका और और फिर भारत से हारकर ग्रुप ए में चौथे नंबर पर है बाबर आजम की टीम एक मैच और हार जाती है तो वह टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती है

T20 World Cup points table: अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 विश्वकप खेला जा रहा है। भारतीय टीम अपने पहले दोनों मैच जीत चुकी है। ग्रुप ए में टीम इंडिया दो में से दो मैच जीतकर अंक तालिका में सबसे उपर है। भारतीय टीम के 4 अंक हैं और रनरेट 1.455 का है। इस ग्रुप में उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान अब तक खाता नहीं खोल पाई है। पाक टीम पहले अमेरिका और और फिर भारत से हारकर ग्रुप ए में चौथे नंबर पर है। अगर बाबर आजम की टीम एक मैच और हार जाती है तो वह टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती है। पाकिस्तान का रन रेट भी -0.150 है। ग्रुप ए में भारत पहले, यूएसए दूसरे, कनाडा तीसरे, पाकिस्तान चौथे और आयरलैंड पांचवें नंबर पर है।

Sit tight, we are in for a roller coaster ride 🍿 pic.twitter.com/NKVKHgWPW7