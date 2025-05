Pahalgam Terror Attack: भारत में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत पाक क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक

Highlights भारत सरकार ने पाकिस्तान के शीर्ष क्रिकेटरों बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान के इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है यह कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में उठाया गया है इस आतंकी हमले में 22 अप्रैल को 26 लोग मारे गए थे

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान के शीर्ष क्रिकेटरों बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान के इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। हसन अली, शाहीन अफ़रीदी और इमाम-उल-हक़ समेत कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। यह कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में उठाया गया है, जिसमें 22 अप्रैल को 26 लोग मारे गए थे।

यह ब्लॉक भारतीय अधिकारियों द्वारा उन प्लेटफ़ॉर्म या व्यक्तियों तक पहुँच को सीमित करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा प्रतीत होता है, जिन्हें भारत विरोधी विचारों को बढ़ावा देने या किसी ऐसे देश से जुड़े होने के रूप में देखा जाता है, जिसे शत्रुतापूर्ण नज़रिए से देखा जाता है। आतंकी हमले के बाद भारत सरकार डिजिटल सामग्री, विशेष रूप से पाकिस्तानी नागरिकों को लक्षित करने पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।

यह डिजिटल कार्रवाई भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है, जिसमें भारत सरकार भारत विरोधी समझी जाने वाली सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इस प्रतिबंध ने भू-राजनीतिक संघर्षों में सोशल मीडिया की भूमिका और सीमा पार सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है।

पाकिस्तानी क्रिकेट इन्फ्लुएंसर फ़रीद खान का एक्स अकाउंट हाल ही में भारत में ब्लॉक कर दिया गया, जिससे सोशल मीडिया और भूराजनीति को लेकर चर्चाएँ शुरू हो गईं। क्रिकेट के बारे में अपने दिलचस्प और उत्तेजक पोस्ट के कारण खान के अकाउंट ने भारत में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी।

खान के अनुसार, उनके दर्शकों में से 74% भारत से थे। क्रिकेट विश्लेषण और राय पर केंद्रित उनकी सामग्री भारतीय प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय थी। खान की आकर्षक सामग्री बनाने की क्षमता ने उन्हें भारत में अच्छी खासी संख्या में प्रशंसक दिलवाए।

भारत में खान की लोकप्रियता संभवतः कंटेंट बनाने के उनके रणनीतिक दृष्टिकोण के कारण थी। भारत में बेहद लोकप्रिय खेल क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करके, वे भारतीय दर्शकों की रुचियों को भुनाने में सक्षम थे। उनके उत्तेजक पोस्ट, जो कभी अपमानजनक नहीं थे, प्रशंसकों के बीच महत्वपूर्ण जुड़ाव और चर्चा उत्पन्न करते थे।

22 अप्रैल, मंगलवार को जम्मू और कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत में कई खेल YouTube चैनलों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों द्वारा कम से कम 28 भारतीय पर्यटकों की हत्या में कथित रूप से शामिल होने के बाद, भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी YouTube चैनलों को उनके देश में संचालित करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों द्वारा कथित रूप से गोली मारे जाने से कम से कम 28 पर्यटकों की जान चली गई और उनमें से कुछ घायल हो गए। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले एक पिता-पुत्र की जोड़ी भी मृतकों की सूची में शामिल है क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिससे एक बड़ा भू-राजनीतिक बदलाव हुआ है।

