Nepal and Netherlands T20 World Cup: बांग्लादेश और श्रीलंका को झटका देंगे नेपाल-नीदरलैंड, एडम गिलक्रिस्ट ने की भविष्यवाणी, ऐसे हो सकते उलटफेर

Highlights Nepal and Netherlands T20 World Cup: टीम को हराना आसान नहीं होगा। Nepal and Netherlands T20 World Cup: नीदरलैंड की टीम हमेशा चुनौती पेश करती है। Nepal and Netherlands T20 World Cup: फिर से उसी ग्रुप में है जिसमें दक्षिण अफ्रीका है।

Nepal and Netherlands T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का मानना है कि नेपाल और नीदरलैंड टी20 विश्व कप में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीमों के खिलाफ चौंकाने वाले परिणाम दे सकते हैं। नेपाल और नीदरलैंड को बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के साथ ग्रुप डी में रखा गया है। गिलक्रिस्ट का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के कारण नेपाल की टीम काफी मजबूत हो गई है। गिलक्रिस्ट ने शनिवार को एसईएन रेडियो से कहा,‘‘मेरा मानना है कि नेपाल एक ऐसी टीम है जो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।

उसके पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार बड़ी लीग में खेल रहे हैं। ’’ नेपाल को हालांकि विश्व कप से पहले बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसके लेग स्पिनर संदीप लामिछाने अमेरिका का वीजा नहीं मिलने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। नीदरलैंड की टीम ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर उलटफेर किया था।

गिलक्रिस्ट का मानना है कि इस टीम को हराना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा,‘‘ नीदरलैंड की टीम हमेशा चुनौती पेश करती है तथा वह फिर से उसी ग्रुप में है जिसमें दक्षिण अफ्रीका है। पिछले विश्व कप में एडिलेड में खेले गए मैच में उसने दक्षिण अफ्रीका को हराया था और इस बार भी वह उलटफेर कर सकती है।’’