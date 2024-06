T20 World Cup 2024 Super Eight WI vs ENG: छक्के की बारिश करने वाले इंडीज खिलाड़ी कमाल की बॉलिंग पर फुस्स!, 120 गेंद और 51 डॉट, आर्चर, वुड, अली और आदिल की सुपर गेंदबाजी

Highlights T20 World Cup 2024 Super Eight WI vs ENG: जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, मोइन अली और आदिल राशिद ने कमाल की गेंदबाजी की। T20 World Cup 2024 Super Eight WI vs ENG: इंग्लैंड ने 15 गेंद शेष रहते हुए आसान जीत हासिल कर ली। T20 World Cup 2024 Super Eight WI vs ENG: इंग्लैंड ने 120 गेंद में से 51 डॉट गेंद फेंकीं।

T20 World Cup 2024 Super Eight WI vs ENG: और वेस्टइंडीज पर जीत के बाद जश्न...। इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में शानदार जीत का परचम लहराया। वेस्टइंडीज की 8 मैचों की जीत का सिलसिला खत्म कर दिया। विंडीज बल्लेबाज मात खा गए। शीर्ष 6 बल्लेबाजों में से 5 ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं डाल सके। इंग्लैंड की डेथ बॉलिंग शानदार थी। इंग्लैंड ने 120 गेंद में से 51 डॉट गेंद फेंकीं। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, मोइन अली और आदिल राशिद ने कमाल की गेंदबाजी की। इंग्लैंड ने 15 गेंद शेष रहते हुए आसान जीत हासिल कर ली।

इंग्लैंड ने 2010 और 2022 में टी20 विश्व कप जीता, जबकि वेस्टइंडीज ने 2012 और 2016 में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। कोई भी टीम तीन बार टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। जोस बटलर की टीम ने इस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज के अजेय क्रम को तोड़कर उस सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।

A simply MASSIVE over from Phil Salt 🤯



Thirty. Three Zero runs from it! #EnglandCricket | #ENGvWIpic.twitter.com/knLnIUmzia — England Cricket (@englandcricket) June 20, 2024

T20 WC में ENG के लिए सबसे बड़ा जीत का अंतर (विकेट द्वारा)-

10 विकेट बनाम भारत, एडिलेड, 2022

8 विकेट बनाम ऑस्ट्रेलिया, दुबई, 2021

8 विकेट बनाम बांग्लादेश, अबू धाबी, 2021

8 विकेट बनाम ओमान, नॉर्थ साउंड, 2024

8 विकेट बनाम वेस्ट इंडीज़, ग्रोस आइलेट, 2024

टी20I में फिल साल्ट बनाम वेस्टइंडीज पारीः

पारीः 9

रनः 478

औसतः 68.28

स्ट्राइक रेटः 186.71

अर्धशतकः 2

शतकः 2

चौकाः 34

छक्काः 32

साल्ट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I में लगभग हर चार गेंदों पर एक चौका या एक छक्का लगाया है।

किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक छक्के (टी20ई)-

32 - फिल साल्ट बनाम वेस्टइंडीज

26 - इयोन मोर्गन बनाम न्यूजीलैंड

25 - जोस बटलर बनाम ऑस्ट्रेलिया

24 - जोस बटलर बनाम दक्षिण अफ्रीका

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज टी20I में सर्वाधिक रनः

478 - फिल साल्ट (9 पारी)

423 - एलेक्स हेल्स (13 पारी)

422 - क्रिस गेल (14 पारी)

420 - निकोलस पूरन (15 पारी)

390 - जोस बटलर (16 पारी)

T20 WC में इंग्लैंड के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरः

116* - एलेक्स हेल्स बनाम एसएल, चैटोग्राम, 2014

101* - जोस बटलर बनाम एसएल, शारजाह, 2021

99* - ल्यूक राइट बनाम एएफजी, कोलंबो आरपीएस, 2012

87* - फिल साल्ट बनाम वेस्टइंडीज, ग्रोस आइलेट, 2024

86* - एलेक्स हेल्स बनाम भारत, एडिलेड, 2022

T20I में वेस्टइंडीज की सबसे लंबी जीत का सिलसिलाः

8 - 2024 (आज ख़त्म हुआ)

7 - 2012-2013

5 - 2017

4 - 2015-2016

पुरुष T20 WC में सबसे महंगे ओवरः

36 - स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड) बनाम भारत, डरबन, 2007

36 - अज़मतुल्लाह उमरज़ई (एएफजी) बनाम वेस्टइंडीज, ग्रोस आइलेट, 2024

33 - जेरेमी गॉर्डन (CAN) बनाम यूएसए, डलास, 2024

32 - इज़ातुल्लाह दवलतज़ई (एएफजी) बनाम इंग्लैंड, कोलंबो (आरपीएस), 2012

30 - बिलावल भट्टी (PAK) बनाम AUS, मीरपुर, 2014

30 - रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज) बनाम इंग्लैंड, ग्रोस आइलेट, 2024।

फिल साल्ट के 47 गेंद में नाबाद 87 रन की मदद से गत चैम्पियन इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप सुपर आठ चरण के अपने पहले मैच में सह मेजबान वेस्टइंडीज को बृहस्पतिवार को आठ विकेट से हराया । अफगानिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में हराने वाली वेस्टइंडीज टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर चार विकेट पर 180 रन बनाए।

लेकिन जवाब में इंग्लैंड की टीम ने ग्रुप दो के मैच में 17 . 3 ओवर में ही दो विकेट पर 181 रन बना लिये । साल्ट ने अपनी आक्रामक पारी में सात चौके और पांच छक्के लगाये। वहीं जॉनी बेयरस्टो ने 26 गेंद में नाबाद 48 रन जोड़े जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी जीत का श्रेय जाता है, जिन्होंने 51 डॉट गेंदें डाली।

जोफ्रा आर्चर ने 34 रन देकर और आदिल रशीद ने 21 रन देकर एक एक विकेट लिया और किफायती गेंदबाजी की। साल्ट को सात के स्कोर पर निकोलस पूरन ने जीवनदान दिया जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने बेयरस्टो के साथ तीसरे विकेट के लिये 44 गेंद में 97 रन की साझेदारी की । दोनों के बीच के ओवरों में मेजबान स्पिन आक्रमण का बखूबी सामना किया।

धीमी शुरुआत के बाद इंग्लैंड ने दूसरे ओवर में खुलकर खेलना शुरू किया जब कप्तान जोस बटलर ने रोमारियो शेपर्ड को दो चौके लगाये। वहीं साल्ट ने अगले ओवर में आंद्रे रसेल को छक्का जड़ा। दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हुए पावरप्ले के छह ओवर में स्कोर बिना किसी नुकसान के 58 रन तक पहुंचाया।

आफ स्पिनर रोस्टन चेस ने मेजबान को पहली सफलता दिलाई जब बटलर 108 . 9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली उनकी गेंद पर चकमा खाकर पगबाधा आउट हो गए। इसके बाद हालांकि साल्ट और बेयरस्टो ने टीम को आसानी से जीत तक पहुंचाया। इससे पहले वेस्टइंडीज की शुरुआत शानदार रही जब ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स ने पांचवें ओवर तक बिना किसी नुकसान के 40 रन बना लिये थे।

किंग को सैम कुरेन की गेंद बाजू में लगी और चोटिल होने के कारण उन्हें मैदान से जाना पड़ा। शानदार फॉर्म में चल रहे पूरन इसके बाद क्रीज पर आये और उन्होंने चार्ल्स के साथ पावरप्ले में 54 रन तक स्कोर पहुंचाया । पूरन ने आठवें ओवर में मार्क वुडको छक्का लगाया लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने वापसी की।

चार्ल्स ने रशीद को छक्का लगाया लेकिन अगले ओवर में मोईन अली ने उन्हें लांग आन पर हैरी ब्रूक के हाथों लपकवाया । चार्ल्स ने 34 गेंद में चार चौकों और एक छक्के की मदद से 38 रन बनाये । कप्तान रोवमैन पॉवेल ने आफ स्पिनर अली को छक्का लगाया और लियाम लिविंगस्टोन को पांच गेंद में तीन छक्के जड़े।

लिविंगस्टोन ने हालांकि अपनी आखिरी गेंद पर उन्हें आउट किया । पॉवेल ने 17 गेंद में 36 रन बनाये । आर्चर ने पूरन (32 गेंद में 36 रन) को पवेलियन भेजा। शेरफेन रदरफोर्ड ने आखिरी ओवरों में 15 गेंद में नाबाद 28 रन बनाये।