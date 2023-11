T20 World Cup 2024: 20 टीम, 10 शहर और 55 मैच, वेस्टइंडीज और अमेरिका में चार से 30 जून तक विश्व कप, क्वालीफाई करने वाली टीम इस प्रकार हैं...

Highlights टी20 विश्व कप में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। जून में 20 टीमों के बीच 55 मैच खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज के 7 और अमेरिका के तीन शहर में मैच खेला जाएगा।

T20 World Cup 2024: आईसीसी ने वनडे विश्व कप खत्म होने के बाद टी20 विश्व कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। 2024 में 20 टीम आपस में टकराएंगी। 10 शहरों में मैच खेले जाएंगे। टी20 विश्व कप अगले साल चार से 30 जून तक खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के 7 और अमेरिका के तीन शहर में मैच खेला जाएगा।

Presenting the 2⃣0⃣ teams that will battle for ICC Men's #T20WorldCup 2024 🏆



