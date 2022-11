Highlights इससे पहले साल 2021 में शोएब मलिक ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंदों में 50 रन बनाए थे जबकि तीसरे नंबर पर उमर अकमल हैं जिन्होंने साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को 186 रनों का टारगेट दिया

PAK vs SA: पाकिस्तान के ऑलराउंडर शदाब खान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक बना डाला। उन्होंने 22 गेंदों में 52 रन बनाए और पाकिस्तान को स्कोर खड़ा करने में मजबूती प्रदान की। अपनी पारी में सातवें क्रम के इस बल्लेबाज ने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। टी20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान के लिए शादाब खान सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले साल 2021 में शोएब मलिक ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंदों में 50 रन बनाए थे। जबकि तीसरे नंबर पर उमर अकमल हैं जिन्होंने साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी।

18 शोएब मलिक बनाम स्कॉटलैंड शारजाह 2021

20 शादाब खान बनाम दक्षिण अफ्रीका सिडनी 2022 *

21 उमर अकमल बनाम ऑस्ट्रेलिया एजबेस्टन 2010

22 उमर अकमल बनाम न्यूजीलैंड हैमिल्टन 2016

