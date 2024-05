Team India New Jersey: जय शाह और रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी को किया लॉन्च

ICC T20 World Cup 2024: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने रविवार, 12 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मेन इन ब्लू की नई टी20ई जर्सी का अनावरण किया। खेल के सबसे छोटे प्रारूप के लिए भारत की नई जर्सी का अनावरण टी20 विश्व कप 2024 से पहले किया गया था। नई जर्सी की घोषणा कुछ दिन पहले ही मूल्यांकन दिग्गज एडिडास द्वारा की गई थी। अब जय शाह और रोहित शर्मा ने नई जर्सी को अहमदाबाद में मीडिया के सामने पेश करने का फैसला किया है।

बीसीसीआई द्वारा अपने एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए एक वीडियो में, जय शाह और रोहित शर्मा को मीडिया के सामने नई जर्सी पेश करने से पहले जर्सी और अभ्यास किट को देखते हुए देखा गया था। भारतीय कप्तान ने जर्सी पर हस्ताक्षर भी किए। मेन इन ब्लू की नई जर्सी पूरी तरह से नीली जर्सी से अलग है जो उन्होंने टी20 विश्व कप के पिछले संस्करण और उसके बाद टी20ई द्विपक्षीय श्रृंखला में पहनी थी। नई जर्सी में वी-आकार की नेकलाइन पर तिरंगे रंग की पट्टियां हैं, जिसमें आगे और पीछे नीले रंग और आस्तीन पर नारंगी रंग का मिश्रण है।

इस बीच, भारतीय टीम दो बैचों में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान करेगी। कथित तौर पर पहला बैच 24 मई को रवाना होगा। पहले समूह में उन टीमों के खिलाड़ी शामिल होंगे जो मौजूदा आईपीएल सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए थे। जबकि बाकी खिलाड़ी सीजन खत्म होने के बाद जाएंगे। भारत को ग्रुप ए में मेजबान अमेरिका, चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, कनाडा और आयरलैंड के साथ रखा गया है। मेन इन ब्लू 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ अपने खिताब की तलाश शुरू करेगा, इसके बाद 9 जून को न्यूयॉर्क के नवनिर्मित नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मेन इन ग्रीन के खिलाफ एक हाई-वोल्टेज मुकाबला होगा।

