T20 World Cup 2022: पोंटिंग ने विश्व कप टी20 में इन 5 खिलाड़ियों को बताया बेहतर, टीम इंडिया के दो दिग्गज शामिल, देखें लिस्ट

Highlights पोंटिंग ने अपने पहले टी20ई मैच में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया था। इस प्रारूप में उनके बल्ले से दो अर्धशतक निकले हैं। पांच खिलाड़ियों का चयन करने के लिए कहा गया था, जिन्हें वह विश्व T20I टीम में चुनेंगे।

T20 World Cup 2022: महान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को उन खिलाड़ियों में चुना है, जिन्हें वह विश्व टी 20 आई टीम के हिस्से के रूप में पहले चुनेंगे। पोंटिंग ने अपने पहले टी20ई मैच में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया था।

ऑस्ट्रेलिया के अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने केवल 55 गेंदों पर 98* रन की मैच जिताऊ पारी खेली। उन्होंने 17 T20I मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और 28.64 की औसत से 401 रन बनाए। इस प्रारूप में उनके बल्ले से दो अर्धशतक निकले हैं।

