टी20 विश्वकप 2022: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रनों से हराया, जीत के साथ प्वाइंट टेबल पर दूसरे स्थान पर पहुंचा

Highlights इंग्लैंड की ओर से कप्तान जॉस बटलर ने 73 रनों (43 गेंद) की पारी खेली इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए थे 179/6 रन जवाब में न्यूजीलैंड टीम पूरे ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन ही बनाए

ENG vs NZ: आईसीसी टी20 विश्वकप 2022 में मंगलवार को हुए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले में इंग्लैंड ने विरोधी टीम पर 20 रनों से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ इंग्लिश टीम ने अपनी सेमीफाइन की संभावना को और भी प्रबल बना दिया है। सुपर 12 के ग्रुप 1 की अंक तालिका में भी इंग्लैंड अब चौथे स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर आ गई है। इंग्लैंड के अब 5 अंक हैं। इसके अलावा टॉप पर काबिज न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के भी 5-5 अंक हैं। तीनों टीमों में सिर्फ नेट रनरेट का फर्क है।

इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 179 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड टीम पूरे ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन ही बना सकी। इस मुकाबले में इंग्लैंड की ओर से कप्तान जॉस बटलर ने गजब की पारी खेली। उन्होंने 47 गेंदों में 73 रन बनाए। जिसमें उनके 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान के अलावा सलामी बल्लेबाज हेल्स ने भी अर्धशतक लगाया उन्होंने 40 गेंदों का सामना करते हुए 52 रनों की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड टीम को मजबूत शुरूआत दी। हालांकि अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। लिविंग स्टोन ने 14 गेंदों में 20 रनों का योगदान दिया।

England ward off Glenn Phillips to go level on points with Australia and New Zealand in Group 1 of the #T20WorldCup 2022 🙌#ENGvNZ | 📝: https://t.co/LTgE7VWHFcpic.twitter.com/8474h9ZNNk