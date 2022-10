टी20 विश्वकप 2022: ऑस्ट्रलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जम्पा को हुआ कोरोना

Highlights कंगारू टीम के स्पिन गेंदबाज एडम ज़म्पा कोविड ​​-19 पॉजिटिव हो गए हैं टीम ने बताया जम्पा में कोरोना संक्रमण के मामूली लक्षण दिखाई दे रहे हैं जम्पा श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है

ICC T20 World Cup 2022: श्रीलंका के खिलाफ 25 अक्टूबर को होने वाले 20 विश्व कप मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक हल्का झटका लगा है। कंगारू टीम के स्पिन गेंदबाज एडम ज़म्पा कोविड ​​-19 पॉजिटिव हो गए हैं। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू (cricket.com.au) के अनुसार, टीम के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि जम्पा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उनमें संक्रमण के मामूली लक्षण दिख रहे हैं।

कोरोना पॉजिटव होने के चलते जम्पा श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है, हालांकि टीम का कहना है कि वह चयन के लिए उपलब्ध हैं। अगर जम्पा टीम में चुने जाते हैं, तो 30 वर्षीय गेंदबाज को मैच के लिए अलग से यात्रा करनी होगी और अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के साथ उसका संपर्क सीमित होगा।

आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा इस विश्व कप के लिए कोविड नियमों में ढील दी गई है, जिसके अनुसार, अब वायरस कोरोना संक्रमित खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी।

