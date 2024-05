ब्लॉग: कोविड वैक्सीन ने करोड़ों जानें बचाईं संदेह करना अनुचित

By लोकमत समाचार सम्पादकीय | Published: May 3, 2024 10:44 AM

Next

वैक्सीन लेने वाले लोग भयभीत होने लगे हैं। लेकिन आशंकाएं दूर करने के लिए चिकित्सक फिर सामने आए हैं। उनका कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने पर दस लाख में से सात लोगों को ही हार्टअटैक या ब्रेन हैमरेज हो सकता है।

(फाइल फोटो)