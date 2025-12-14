Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 Super League: 1 रन से जीता झारखंड, मुंबई, आंध्र और हैदराबाद ने मारी बाजी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मप्र की हार, देखिए अंक तालिका

Highlights Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 Super League: हैदराबाद और मुंबई के पास 4-4 अंक हैं। Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 Super League: मध्य प्रदेश की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 180 रन बना सकी। Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 Super League: मध्य प्रदेश और आंध्र के पास 4-4 अंक हैं।

Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 Super League: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग मैच में झारखंड ने मध्य प्रदेश को 1 रन से हराकर दूसरी जीत हासिल की। झारखंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में मध्य प्रदेश की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 180 रन बना सकी। ग्रुप बी में हैदराबाद की टीम 2 मैच में 2 जीत के साथ 8 अंक लेकर सबसे आगे है। हैदराबाद और मुंबई के पास 4-4 अंक हैं। ग्रुप ए में झारखंड की टीम 2 मैच में 2 जीत के साथ 8 अंक लेकर सबसे आगे है। मध्य प्रदेश और आंध्र के पास 4-4 अंक हैं।

जायसवाल के शतक से मुंबई ने हरियाणा को हराया, राजस्थान पर हैदराबाद की आसान जीत

टी20 टीम में राष्ट्रीय चयनकर्ताओं द्वारा अनदेखी के बाद यशस्वी जायसवाल ने रविवार को यहां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग बी मैच में 48 गेंद में शतक जड़कर गत चैंपियन मुंबई की हरियाणा पर चार विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई। सुपर लीग के अपने पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ एकतरफा हार के बाद जायसवाल (50 गेंद में 101 रन) और सरफराज खान (24 गेंद में 64 रन) की पारियों से मुंबई ने हरियाणा के 235 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 17.3 ओवर में छह विकेट पर 238 रन बनाकर जीत दर्ज की।

जायसवाल और सरफराज ने सिर्फ 6.1 ओवर में 88 रन जोड़कर मुंबई की फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद जीवंत रखी। मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान जायसवाल ने मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 50 हजार रुपये का चैक लेने के लिए अपने साथ सरफराज को भी बुलाया।

इससे पहले हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार (42 गेंद में 89 रन) और प्रतिभावान ऑलराउंडर निशांत सिंधू (38 गेंद में 63 रन) ने सिर्फ 8.1 ओवर में 110 रन जोड़कर टीम को 20 ओवर में तीन विकेट पर 234 रन तक पहुंचाया। मुंबई के लिए अनुभवी अजिंक्य रहाणे ने 10 गेंद में 21 रन बनाए।

हरियाणा के तेज गेंदबाजों ने 125 से 130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी की जिससे मुंबई के बल्लेबाजों के लिए सपाट पिच पर रन बनाना आसान हो गया। जायसवाल ने पुल और रैंप शॉट खेले। उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके मारे। सरफराज ने भी सिर्फ 16 गेंद में अर्धशतक के साथ आईपीएल नीलामी के लिए अपना दावा मजबूत किया।

राष्ट्रीय टीम में शामिल शुभमन गिल की शीर्ष क्रम में फॉर्म काफी प्रभावशाली नहीं है और ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से पहले चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर की नजरें जायसवाल पर रहेंगी। अनुभवी तन्मय अग्रवाल और राहुल बुद्धि की अर्धशतकीय पारियों और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के दो विकेट से हैदराबाद ने राजस्थान को छह विकेट से हराकर सुपर लीग में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। हैदराबाद दो जीत के बाद ग्रुप बी में आठ अंकों के साथ शीर्ष पर है।

उसके बाद हरियाणा और मुंबई हैं, जिनके चार-चार अंक हैं। राजस्थान अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाया है। महिपाल लोमरोर की 35 गेंदों में 48 रनों की पारी की बदौलत राजस्थान ने नौ विकेट पर 178 रन बनाये। लक्ष्य का पीछा करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने 41 गेंदों में 73 रन बनाए, जबकि बुद्धि ने 36 गेंदों में 55 रन बनाए।

दोनों की 95 रन की साझेदारी से हैदराबाद ने 17.1 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। सिराज ने 23 रन देकर दो विकेट लिये जबकि चामा मिलिंद और तन्मय त्यागराजन ने तीन-तीन विकेट लिए।

हेमंत रेड्डी का शतक, आंध्र ने पंजाब पर रोमांचक जीत दर्ज की

युवा बल्लेबाज हेमंत रेड्डी ने रविवार को यहां शानदार गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना करते हुए नाबाद 109 रन की पारी खेली जिससे आंध्र ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुपर लीग ए मैच में पंजाब पर पांच विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की। रेड्डी अपने करियर का सिर्फ दूसरा मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे।

206 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आंध्र का पूरा शीर्ष क्रम और मध्य क्रम चरमरा गया जिससे टीम का स्कोर पांच विकेट पर 56 रन हो गया लेकिन 23 वर्षीय रेड्डी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 53 गेंद में 11 चौके और सात छक्के जड़ित शतकीय पारी खेली। इससे आंध्र ने पांच विकेट पर 211 रन बनाकर मैच की आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत दर्ज की।

पंजाब के लंबे कद के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार (23 रन देकर तीन विकेट) ने आंध्र के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। पांच बार की इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन मुंबई इंडियंस के पूर्व नेट गेंदबाज बरार ने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज श्रीकर भरत (01) और अश्विन हेब्बर (04) को आउट कर दिया जिससे आंध्र का स्कोर दो विकेट पर सात रन हो गया।

आईपीएल 2025 सत्र से पहले गुजरात टाइटन्स ने बरार को 1.3 करोड़ रुपये में खरीदा था, उन्होंने पांचवें ओवर में आंध्र के कप्तान रिकी भुई (15) को आउट कर दिया। तेज गेंदबाज आयुष गोयल ने भी भारत के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी का विकेट लिया जिससे आंध्र का स्कोर चार विकेट पर 35 रन हो गया और फिर नौवें ओवर में जल्द ही पांच विकेट पर 56 रन हो गया।

ऐसे समय में किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो पंजाब के गेंदबाजों की गेंदों का डटकर सामना करने के साथ समझदारी भरी पारी भी खेल सके। रेड्डी ने यह जिम्मेदारी संभाली। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रेड्डी शुरुआती ओवरों में सावधानी से खेले लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरते देख उन्होंने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया।

उन्हें एसडी प्रसाद (35 गेंद में नाबाद 53 रन) के रूप में एक भरोसेमंद साथी मिला और दोनों ने छठे विकेट के लिए 155 रन की अटूट साझेदारी करके आंध्र को जीत दिलाई। इस रोमांचक जीत से आंध्र का अभियान पटरी पर लौट आया जिसे कम स्कोर वाले मैच में मध्य प्रदेश से चार विकेट से हार मिली थी।

वहीं पंजाब इस सत्र के अभियान को अलविदा कह सकता है क्योंकि उसे झारखंड के खिलाफ एक बड़े स्कोर वाले मैच में छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। नीतीश कुमार रेड्डी का यह लगातार दूसरा निराशाजनक प्रदर्शन था। उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ 25 रन बनाए थे।

इससे पहले हरनूर सिंह (42) और कप्तान प्रभसिमरन सिंह (20) ने पंजाब को एक अच्छी शुरुआत दी। इसके बाद अनमोलप्रीत सिंह (47), सलिल अरोड़ा (42) और रमनदीप सिंह (43) ने उपयोगी योगदान दिया जिससे पंजाब की टीम 200 रन से ज्यादा का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में कामयाब रही।