सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट सुपर लीग शेयडूल जारी, 8 टीम में टक्कर, 12 दिसंबर से शुरू और 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबला

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 Super League: सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट अंतिम चरण में है। सुपर लीग की शुरुआत 12 दिसंबर से शुरू हो रही है। ग्रुप-ए से मुंबई और आंध्र प्रदेश, ग्रुप-बी से हैदराबाद और मध्य प्रदेश, ग्रुप-सी से पंजाब और हरियाणा और ग्रुप-डी से झारखंड और राजस्थान की टीम क्वालीफाई किया है। सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की 56 गेंद में नाबाद 95 रन की पारी से मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में ओडिशा को नौ विकेट से हराया। ओडिश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 167 रन बनाए जिसके जवाब में मुंबई ने रहाणे की पारी की बदौलत सिर्फ 16 ओवर में एक विकेट पर 168 रन बनाकर जीत दर्ज की।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 Super League: सुपर लीग डेट शीट-

12 दिसंबरः आंध्र प्रदेश बनाम मध्य प्रदेश

12 दिसंबरः हरियाणा बनाम राजस्थान

12 दिसंबरः पंजाब बनाम झारखंड

12 दिसंबरः मुंबई बनाम हैदराबाद

14 दिसंबरः मुंबई बनाम हरिय़ाणा

14 दिसंबरः आंध्र प्रदेश बनाम पंजाब

14 दिसंबरः हैदराबाद बनाम राजस्थान

14 दिसंबरः मध्य प्रदेश बनाम झारखंड

16 दिसंबरः मध्य प्रदेश बनाम पंजाब

16 दिसंबरः मुंबई बनाम राजस्थान

16 दिसंबरः आंध्र प्रदेश बनाम झारखंड

16 दिसंबरः हैदराबाद बनाम हरियाणा

18 दिसंबरः फाइनल मुकाबला, पुणे, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम।

विदर्भ ने तेज गेंदबाज यश ठाकुर के चार विकेट की मदद से आंध्र को 19 रन से पराजित किया। आंध्र की टीम ग्रुप ए से मुंबई के साथ पहले ही अगले दौर में अपनी जगह सुरक्षित कर चुकी है लेकिन अंतिम मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। असम ने युवा तेज गेंदबाज सादिक हुसैन के चार विकेट की मदद से केरल को पांच विकेट से हराया।

केरल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 101 रन पर आउट हो गई। असम ने 18.5 ओवर में पांच विकेट पर 105 रन बनाकर जीत हासिल की। एक अन्य मैच में छत्तीसगढ़ ने रेलवे को पांच विकेट से हराया। रेलवे को 20 ओवर में 170 रन पर आउट करने के बाद छत्तीसगढ़ ने अमनदीप खरे के नाबाद 78 रन की बदौलत 19.1 ओवर में पांच विकेट पर 171 रन बनाकर जीत दर्ज की।

बंगाल को हराकर हरियाणा सुपर आठ में, पंजाब ने भी क्वालीफाई किया

मोहम्मद शमी ने 30 रन देकर चार विकेट चटकाते हुए प्रभावी प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी मैच में बंगाल को आसानी से 24 रन से हराकर सुपर आठ में जगह बनाई। हरियाणा और पंजाब दोनों के ग्रुप में समान 20 अंक रहे लेकिन पंजाब की टीम बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर रही। पंजाब का नेट रन रेट प्लस 2.716 जबकि हरियाणा का प्लस 0.409 रहा।

शमी ने टूर्नामेंट में 16 विकेट चटकाए। दूसरी तरफ मुंबई इंडियन्स के नमन धीर की 36 गेंद में 61 रन की पारी से पंजाब ने गुजरात को 75 रन से हराकर अगले दौर के लिए क्वालीफाई किया। अभिषेक के बिना खेल रहे पंजाब ने आठ विकेट पर 188 रन बनाए और फिर अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से गुजरात को 16.1 ओवर में 113 रन पर समेट दिया।

पदार्पण कर रहे सलामी बल्लेबाज अमित पासी की 55 गेंद में नौ छक्कों और 10 चौकों से 114 रन की पारी से बड़ौदा ने सेना को बड़े स्कोर वाले मैच में 13 रन से हराया। अमित की पारी की बदौलत बड़ौदा ने पांच विकेट पर 220 रन बनाए और फिर सेना को आठ विकेट पर 207 रन पर रोक दिया। अमित ने इसके साथ ही टी20 में पदार्पण करते हुए सबसे बड़े स्कोर के बिलाल आसिफ के रिकॉर्ड की बराबरी की।

बड़ौदा और सेना दोनों अगले दौर में जगह बनाने में नाकाम रहे। यश धुल और कप्तान नितीश राणा के अर्धशतक से दिल्ली ने सोमवार को यहां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने अभियान का अंत उत्तराखंड पर 18 रन की जीत के साथ किया। सात मैच में तीसरी जीत के साथ दिल्ली की टीम ग्रुप डी में झारखंड और राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर रही। झारखंड और राजस्थान ने सुपर आठ में जगह बनाई।

झारखंड की टीम राजस्थान को 36 रन से हराकर ग्रुप डी में अजेय रहते हुए शीर्ष पर रही। झारखंड ने विराट सिंह (36 गेंद में 69 रन), कप्तान कुशाग्र (37 गेंद में 55 रन) और रोबिन मिन्ज (27 गेंद में 58 रन) के अर्धशतक से पांच विकेट पर 215 रन बनाए जिसके जवाब में राजस्थान की टीम 19.2 ओवर में 179 रन पर सिमट गई। झारखंड के लिए सुशांत मिश्रा ने 21 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

भारत के टी20 विशेषज्ञ रिंकू सिंह बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके जिससे बिहार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ग्रुप बी मैच में उत्तर प्रदेश को छह विकेट से हरा दिया। सलामी बल्लेबाज पीयूष सिंह की 54 गेंदों में 57 रनों की पारी के दम पर बिहार ने 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली।