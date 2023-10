Syed Mushtaq Ali Trophy 2023: यूपी ने गुजरात को 6 विकेट से कूटा, भुवी और खान ने झटके 5 विकेट, राणा की शानदार बैटिंग

Highlights गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 127 रन ही बना सकी। राणा की 49 गेंद में नाबाद 71 रन की पारी की बदौलत आठ गेंद शेष रहते जीत दर्ज की। चार ओवर में 21 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2023: अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और फिट हो चुके मोहसिन खान की धारदार गेंदबाजी और नितीश राणा के आक्रामक अर्धशतक से उत्तर प्रदेश ने मंगलवार को यहां गुजरात को छह विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 127 रन ही बना सकी। उत्तर प्रदेश ने इसके जवाब में राणा की 49 गेंद में नाबाद 71 रन की पारी की बदौलत आठ गेंद शेष रहते जीत दर्ज की। एक साल से अधिक समय भारतीय राष्ट्रीय टीम से बाहर भुवनेश्वर ने सीम और स्विंग गेंदबाजी का अच्छा नजारा पेश करते हुए चार ओवर में 21 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

Bhuvneshwar Kumar picked 3/21 in the Syed Mushtaq Ali Trophy. - Bhuvi continues to do well! pic.twitter.com/SpxI6Zkl55

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन ने 13 रन देकर दो विकेट हासिल किए। गुजरात की ओर से सौरव चौहान (21 गेंद में 32 रन) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश की शुरुआत भी खराब रही और टीम ने चौथे ओवर में 22 रन तक ही दो विकेट गंवा दिए।

राणा ने इसके बाद समीर रिज्वी (39 गेंद में 30 रन) के साथ12.1 ओवर में 81 रन जोड़कर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। राणा ने अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के मारे। ध्रुव जुरेल (नाबाद 13) ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जन नागवासवाला पर चौका और छक्का जड़कर उत्तर प्रदेश को जीत दिलाई।

Show this to the people who say Indian doesn't produce 150+ bowlers!



Kartik tyagi is on fire 🔥 at Syed Mushtaq Ali Trophy! 152.6 KMPH BOMBS🤯 #kartikTyagipic.twitter.com/LLMd0kt0WS