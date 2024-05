Narendra Modi In Gujarat: 'मोहब्बत की दुकान फेक फैक्ट्री हो चुकी है', कांग्रेस पर बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम ने कहा कि ये मोहब्बत की दुकान लेकर निकले थे, लेकिन इन्होंने मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का कारोबार खोल दिया है कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया पीएम ने कहा, मोदी जब तक जिंदा है-मैं कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा

Narender Modi In Gujarat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के बनासकांठा के दीसा में थे। यहां पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि ये मोहब्बत की दुकान लेकर निकले थे, लेकिन इन्होंने मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का कारोबार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चल रही, इसलिए वो फर्जी वीडियो बनाकर फैला रहे हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान फेक फैक्ट्री हो चुकी है।

#WATCH | Gujarat: In Banaskantha's Deesa, PM Modi says, "INDI alliance is doing just anything out of nervousness. They opened a 'Mohabbat ki Dukan' and now they have opened a market of fake videos in it... They are spreading fake lies through fake videos. They don't have any… pic.twitter.com/C6KNkwG3cr