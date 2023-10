Syed Mushtaq Ali Trophy 2023: पंजाब ने भारतीय T20 टीम के अब तक के सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा, 22 छक्के, 21 चौकों की मदद से बनाए 275 रन

Highlights पंजाब ने 20 ओवरों के अपने कोटे में 6 विकेट पर 275 रन बनाए आईपीएल टीम आरसीबी द्वारा बनाए गए 263 रनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा पंजाब के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की 51 गेंदों में 112 रनों की पारी

Syed Mushtaq Ali Trophy 2023:पंजाब ने मंगलवार को रांची के जेएससीए स्टेडियम में आंध्र प्रदेश के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 मैच के दौरान भारतीय टी20 टीम द्वारा सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभिषेक शर्मा की 51 गेंदों में 112 रनों की पारी की बदौलत पंजाब ने 20 ओवरों के अपने कोटे में 6 विकेट पर 275 रन बनाए और 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) द्वारा बनाए गए 263 रनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

टीम ने भारतीय टी20 टीम द्वारा लगाए गए सर्वाधिक 22 छक्कों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, और 2013 में इसी खेल में आरसीबी के 21 छक्कों को पीछे छोड़ दिया। शर्मा ने अपने शतक के दौरान नौ चौके और नौ छक्के लगाए, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह ने 26 गेंदों में 87 रन की पारी में नौ छक्के लगाए। आंध्र के हरिशंकर रेड्डी ने अपने चार ओवरों में 66 रन लुटाए, जबकि यारा पृथ्वीराज ने अपने चार ओवर के स्पेल में 63 रन दिए।

