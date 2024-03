Sunil Gavaskar: '37 साल बाद गावस्कर ने काटा स्पेशल केक', आज के दिन बनाया था यह रिकॉर्ड

Highlights सुनील गावस्कर 37 साल पहले टेस्ट क्रिकेट में बनाए 10 हजार रन टेस्ट में 10 हजार रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज केक काटकर 37 साल पुराना जश्न मनाया

Sunil Gavaskar:टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने आज के दिन 37 साल पहले टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाले पहल भारतीय बल्लेबाज बने थे। गावस्कर टेस्ट इतिहास में पहले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बने थे, जिन्होंने 10 हजार रन बनाए। आज भारत और इंग्लैंड के पांचवें टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने एक स्पेशल केक काटा। सुनील के द्वारा काटा गया केक काफी लजीज था। इसे साथियों में बांटा गया। वीडियो एक्स एकाउंट पर बीसीसीसीआई ने शेयर किया। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

#OnThisDay in 1987, the legendary Sunil Gavaskar became the first cricketer to complete 1⃣0⃣0⃣0⃣0⃣ Test runs 👏 👏



Today, in the Comm Box, he celebrated that special moment in style 🎂#TeamIndiapic.twitter.com/dtFHo4ZuC3