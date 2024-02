SL vs AFG: अफगान गेंदबाजों की पिटाई, 44 गेंद में रन बनाकर मारी बाजी, 10 विकेट से रौंदा

Highlights अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के बल्लेबाजों ने 7.2 ओवर में बिना कोई विकेट खोए जीत सुनिश्चित की दिमुथ करुणारत्ने ने नाबाद 32 और निशान मदुष्का नाबाद 22 रनों की पारी खेली टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला श्रीलंका ने किया

SL vs AFG: कोलंबो में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मात्र टेस्ट मैच में श्रीलंका ने अफगान पर आसान सी जीत हासिल कर ली। दूसरी पारी में 56 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों ने 7.2 ओवर में बिना कोई विकेट खोए जीत सुनिश्चित की। श्रीलंका की ओर से सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने नाबाद 32 और निशान मदुष्का नाबाद 22 रनों की पारी खेली।

C H A M P I O N S ! #SLvAFGpic.twitter.com/4vYMvn7h4b — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) February 5, 2024

यहां बताते चले कि इस मैच का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला श्रीलंका ने किया। अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। लेकिन, अफगानिस्तान के बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों के आगे सरेंडर हो गए। रहमत ने सबसे अधिक 91 रन बनाए। 4 खिलाड़ी तो खाता भी नहीं खोल पाए। पूरी टीम 62.4 ओवर में 198 रन पर ऑल आउट हो गई।

🇱🇰 Sri Lanka DOMINATES Afghanistan in a resounding 10-wicket victory! #SLvAFG



A clinical performance from the Lions secures the one-off Test series in style! pic.twitter.com/FcmZbcvil7 — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) February 5, 2024

श्रीलंका की ओर से असीथा फर्नांडो ने 3 विश्व फर्नांडो ने 4 विकेट हासिल किए। वहीं, 198 रनों का पीछा करते हुए पहली पारी में श्रीलंका ने 109.2 ओवर में 439 रन बोर्ड पर खड़े कर दिए। मैथ्यूज ने शानदार 141 और चंडीमल ने 107 रनों की पारी खेली। इधर चौथे दिन अफगानिस्तान की दूसरी पारी 296 पर सिमट गई। अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान ने 114 रनों की पारी खेली। रहमत ने 54 रन बनाए।

Absolute masterclass by Prabath Jayasuriya! Bags a five-wicket haul and puts Sri Lanka firmly in control! #SLvAFGpic.twitter.com/uGhrEyif1y — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) February 5, 2024

दूसरी पारी में श्रीलंका की ओर से असीथा फर्नांडो ने 3, प्रभात जयसूर्या ने पांच विकेट हासिल किए। हालांकि, श्रीलंका को महज जीत के लिये 56 का लक्ष्य मिला। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 56/0 का स्कोर बनाया। श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या (3/67 और 5/107) को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

Sri Lanka ROARS back with the second new ball!



24 overs | 52 runs | 6 wickets#SLvAFGpic.twitter.com/SQOgf507g1 — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) February 5, 2024

अफगानिस्तान की ओर से दोनों पारी में कुल 3 छक्के लगाए गए और श्रीलंका की ओर से 6 छक्के लगाए गए। वहीं, श्रीलंका की ओर से दो बल्लेबाजों ने शतक पूरा किया वहीं अफगानिस्तान की ओर से एक बल्लेबाज के द्वारा शतक लगाया गया।