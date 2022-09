SL vs Pak, Final Asia Cup 2022: पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी, कौन बनेगा एशिया चैंपियन, जानें क्या है प्लेइंग इलेवन

Highlights प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ सुपर चार के अंतिम मैच में आसान जीत दर्ज की। दुबई में पाकिस्तान को दर्शकों का अपार समर्थन मिलने की संभावना है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 पर खेला जाएगा।

Sri Lanka vs Pakistan, Final Asia Cup 2022: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है। फाइनल मुकाबले से पहले श्रीलंका ने सुपर चार चरण के अंतिम मुकाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की थी।

It's time for the #AsiaCup2022 final ⏳



Pakistan captain Babar Azam calls it right at the toss and opts to chase against Sri Lanka! pic.twitter.com/pGIHKmU48v