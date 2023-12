Sri Lanka Cricket: वनडे और टी20 में नए कप्तान, श्रीलंका क्रिकेट में कई बदलाव, यहां देखें लिस्ट

Highlights श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) में बदलाव शुरू हो गया। भारत में विश्व कप में दो मैचों में एकदिवसीय कप्तानी संभाली। सनथ जयसूर्या को एक साल की डील पर 'क्रिकेट सलाहकार' के रूप में नियुक्त किया।

Sri Lanka Cricket: श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) में बदलाव शुरू हो गया। श्रीलंका ने अगले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से पहले शनिवार को ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को अपनी टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया, जबकि बल्लेबाज कुसल मेंडिस वनडे टीम का नेतृत्व करेंगे।

श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने एक बयान में कहा कि चैरिथ असलांका को हसरंगा और मेंडिस दोनों के डिप्टी के रूप में नामित किया गया है। अगस्त में लंका प्रीमियर लीग में चोट लगने के बाद इस साल की शुरुआत में एशिया कप और 50 ओवर के विश्व कप से चूकने के बाद हसरंगा अपनी वापसी करेंगे।

🚨 Big names set to return as Sri Lanka announce their preliminary white-ball squads for Zimbabwe series.



Details ⬇️https://t.co/0W2olFwgQl