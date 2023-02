Highlights सी ट्राईऑन ने 32 गेंद में 57 नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार विकेट गंवाकर महज 109 रन ही बना सकी। हरलीन देओल काफी धीमा खेलीं जिन्होंने 56 गेंद में 46 रन बनाये।

South Africa Women vs India Women, Final 2023: महिला टी20 विश्व कप से पहले भारत को झटका लगा है। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट से हराकर कप जीत लिया है। चोले ट्रायोन ने 32 गेंद में 57 नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

चोले ट्रायोन को प्लेयर ऑफ द मैच और भारतीय टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने चोले ट्रायोन की नाबाद 57 रन की अर्धशतकीय पारी के दम पर गुरूवार को यहां फाइनल में भारत को दो ओवर शेष रहते हुए पांच विकेट से हराकर महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय सीरीज जीत ली।

भारतीय महिला टीम को धीमी पिच पर बल्लेबाजी करने में काफी मुश्किल हुई जिससे वह टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट गंवाकर महज 109 रन ही बना सकी। हरलीन देओल काफी धीमा खेलीं। उन्होंने 56 गेंद में 46 रन बनाये। दक्षिण अफ्रीका ने चोले ट्रायोन ने 32 गेंद की पारी की बदौलत 18 ओवर में पांच विकेट पर 113 रन बनाकर जीत दर्ज की।

चोले ट्रायोन ने अपनी पारी के दौरान छह चौके और दो छक्के जड़े जिसमें विजयी छक्का भी शामिल है। भारतीय गेंदबाजों ने हालांकि अच्छी शुरूआत की 15 रन के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका की दो खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। लेकिन चोले ट्रायोन और नादिन डि क्लार्क (नाबाद 17 रन) के बीच छठे विकेट के लिये 47 रन की अटूट साझेदारी ने उन्हें 12 गेंद रहते ट्राफी दिला दी।

स्नेह राणा ने अपने चार ओवर में 21 रन देकर दो विकेट झटके जबकि दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह और राजेश्वरी गायकवाड़ ने एक एक विकेट हासिल किया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरूआत अच्छी नहीं रही। उसने सबसे पहले स्टाइलिश बल्लेबाज स्मृति मंधाना का विकेट गंवाया जो खाता भी नहीं खोल सकीं।

