South Africa vs Netherlands: विश्वकप में नीदरलैंड ने खोला जीत का खाता, दक्षिण अफ्रीका को 38 रनों से हराया

ICC World Cup 2023: क्रिकेट वर्ल्ड कप में आखिरकार नीदरलैंड ने दो हार के बाद अपना जीत का शानदार खाता खोल लिया है। मंगलवार को धर्मशाला में खेले गए मैच में नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 38 रनों से मात दी। बारिश के कारण 50 ओवर के मैच को घटाकर 43-43 ओवर का किया गया था। नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 246 रनों लक्ष्य दिया, जवाब में अफ्रीकी टीम 42.5 ओवर में 207 रनों पर ही सिमट गई।

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर ने सर्वाधिक 43 रनों की पारी खेली। जबकि अंत में केशव महाराज ने अच्छा संघर्ष किया और 40 रन बनाए। नीदरलैंड की तरफ से लोगान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने 60 रन देकर तीन विकेट चटकाए। वहीं पॉल वैन मेकरन, वैन डर मरवे और बास डी लीडे को दो-दो सफलताएं मिली। जबकि कोलिन ने अपने नाम एक विकेट लिया।

दक्षिण अफ्रीका के निमंत्रण पर बल्लेबाजी करने आई नीदरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी जोड़ी विक्रमजीत सिंह (2) और मैक्स (18) जल्दी आउट हो गए। मध्यक्रम के बल्लेबाजों का पतन भी शीघ्र हो गया था। 82 रन के स्कोर पर टीम ने अपने 5 विकेट खो दिए थे। लेकिन कप्तान एडवर्ड्स ने कमाल की पारी खेली। वह 69 गेंदों में 78 रन बनाकर नाबाद रहे और आर्यन दत्त (23 रन, 9 गेंद) ने विस्फोटक छोटी पारी खेली, जिससे टीम स्कोर 43 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 245 रन पहुंच सका।

