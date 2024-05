T20 World Cup 2024: 'कोहली-यशस्वी करें ओपनिंग, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव इस नंबर पर', पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दिया सुझाव

Highlights टी-20 विश्वकप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम अमेरिका पहुंच चुकी है टीम में सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को चुना गया है वसीम जाफर का मानना है कि पारी की शुरुआत विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल को करनी चाहिए

T20 World Cup 2024: टी-20 विश्वकप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम अमेरिका रवाना हो चुकी है। टीम में सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को चुना गया है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के एक पूर्व सदस्य का मानना है कि पारी की शुरुआत विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल को करनी चाहिए। भारतीय घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाले इस खिलाड़ी का मानना है कि कप्तान रोहिक शर्मा को नंबर 3 पर खेलना चाहिए।

ऐसी राय देने वाले हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम जाफर ने हाल ही में आगामी टी20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम के लिए आदर्श बल्लेबाजी क्रम पर अपनी राय व्यक्त की। जाफर के अनुसार 1 से 29 जून तक वेस्टइंडीज और यूएसए में होने आईसीसी टी20 विश्व कप में विराट कोहली और यशस्वी जयसवाल को पारी की शुरुआत करनी चाहिए।

Kohli & Jaiswal should open in the World Cup imo. Rohit & SKY should bat 3&4 depending on the start we get. Rohit plays spin really well so batting at 4 shouldn't be a concern. #T20WorldCup#INDvPAK#INDvIREpic.twitter.com/nMgwwaDNXb