T20 World Cup: कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन और कौन लेगा सबसे ज्यादा विकेट! विशेषज्ञों ने इन खिलाड़ियों पर लगाया दाव, कोहली-बुमराह सबसे आगे

Highlights आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024, 2 जून से शुरू हो रहा है विशेषज्ञ और पूर्व क्रिकेटर अपनी-अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं विराट कोहली पर और गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह पर सबसे ज्यादा दाव लगाया गया है

2024 ICC Men's T20 World Cup: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024, 2 जून से शुरू हो रहा है। यह टी20 विश्वकप का नौवां संस्करण है। टूर्नामेंट को लेकर उत्साह चरम पर है। विशेषज्ञ और पूर्व क्रिकेटर अपनी-अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। स्टार स्पोर्ट्स के विशेषज्ञ पैनल में शामिल कमेंटेटर्स ने उन खिलाड़ियों को चुना है जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। इसमें बल्लेबाजों में विराट कोहली पर और गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह पर सबसे ज्यादा दाव लगाया गया है।

Virat Kohli gets 3 votes and Yashasvi Jaiswal is just behind him in the race for the most runs while @JaspritBumrah93 is the favourite to be the leading wicket-taker! Who else is there in the contention? 👀



📹 | Watch our experts, #SunilGavaskar, @HaydosTweets, #PaulCollingwood,… pic.twitter.com/dbEnUzKZ2z