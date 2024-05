T20 World Cup: 11 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने 14 साल पहले भी खेला था विश्वकप, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा भी शामिल, देखें लिस्ट

Highlights टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी अमेरिका और वेस्टइंडीज मिल कर कर रहे हैं आखिरी बार साल 2010 में वेस्टइंडीज ने टी20 विश्वकप की मेजबानी की थी 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने साल 2010 में भी वेस्टइंडीज में हुए टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था

2024 ICC Men's T20 World Cup: 2 जून से शुरू हो रहे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी अमेरिका और वेस्टइंडीज मिल कर कर रहे हैं। आखिरी बार साल 2010 में वेस्टइंडीज ने टी20 विश्वकप की मेजबानी की थी। 14 साल बाद कैरैबियन द्वीप एक बार फिर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। टी20 विश्व कप 2024 में हिस्सा ले रहे 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने साल 2010 में भी वेस्टइंडीज में हुए टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। इसमें दो भारतीय, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा भी शामिल हैं।

कौन हैं ये 11 खिलाड़ी

रोहित शर्मा

पॉल स्टर्लिंग

डेविड वार्नर

एंजेलो मैथ्यूज

शाकिब अल हसन

महमुदुल्लाह

मोहम्मद नबी

रवींद्र जडेजा

जार्ज डॉकरेल

टिम साउदी

मोहम्मद आमिर

11 players who featured in the last men's #T20WorldCup held in the Caribbean in 2010 are also set to play this year - they make up quite a handy team 🔥 pic.twitter.com/qC2FdsnT1P