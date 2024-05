T20 World Cup: भारतीय टीम को नहीं मिल रही अच्छे अभ्यास की सुविधा, दोयम दर्जे की पिचों पर करनी पड़ रही है तैयारी, कोच द्रविड़ नाखुश

Highlights भारतीय टीम को नहीं मिल रही अच्छे अभ्यास की सुविधा भारत अपना पहला ग्रुप मैच 5 जून को न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा राहुल द्रविड़ कैंटियाग पार्क में टीम को दी गई "औसत" सुविधाओं से खुश नहीं हैं

2024 ICC Men's T20 World Cup: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में भारत अपना पहला ग्रुप मैच 5 जून को न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। भारतीय टीम को 4 ग्रुप मैच खेलने हैं। लेकिन भारतीय टीम को अमेरिका में अभ्यास के लिए सही सुविधा नहीं मिल रही है। भारत ने 2024 टी20 विश्व कप से पहले अपना पहला अभ्यास सत्र आयोजित किया था। लेकिन कोच राहुल द्रविड़ कैंटियाग पार्क में टीम को दी गई "औसत" सुविधाओं से खुश नहीं हैं। रोहित शर्मा एंड कंपनी को नेट प्रैक्टिस के लिए जो पिचें मिल रही हैं वह स्तरीय नहीं हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय प्रबंधन ने ये मामला आयोजकों के सामने भी उठाया है। घटनाक्रम से जुड़े करीबी सूत्रों के अनुसार पिचों से लेकर अन्य सुविधाओं तक सब कुछ अस्थायी है। दरअसल अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेली जाती। ये पहली बार है जब अमेरिका में इतने बड़े स्तर का कोई क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। जिन मैदानों में टीमें अभ्यास कर रही हैं उनमें ज्यादातर बेसबॉल के मैदान हैं। यहां अस्थाई पिचें बनाई गई हैं।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सुविधाओं के अलावा कार्यक्रम स्थल पर भोजन की व्यवस्था भी उचित नहीं थी। कवर कर रहे पत्रकारों को डिब्बों में खाना परोसा गया और खिलाड़ी भी खुश नहीं थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ओर से भी खाने की चिंता जताई गई। हालांकि इस बारे में जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से संपर्क किया गया तो जवाब मिला कि किसी भी टीम द्वारा कैंटियाग पार्क में अभ्यास सुविधाओं के संबंध में कोई शिकायत या चिंता व्यक्त नहीं की गई है।

📍 New York Bright weather ☀️, good vibes 🤗 and some foot volley ⚽️ Soham Desai, Strength & Conditioning Coach gives a glimpse of #TeamIndia 's light running session 👌👌 #T20WorldCup pic.twitter.com/QXWldwL3qu

बता दें कि 5 जून को न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ पहला आधिकारिक मैच खेलने से पहले भारतीय टीम अपना एकमात्र अभ्यास मैच 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। इससे पहले तक नेट सत्र के लिए कैंटियाग पार्क ही विकल्प है। भारतीय टीम को लंबे समय तक इसी मैदान में अपना नेट सेशन आयोजित करना पड़ेगा क्योंकि भारत को अपने चार ग्रुप मैचों में से तीन - पाकिस्तान, अमेरिका और आयरलैंड के खिलाफ न्यूयार्क में खेलना है। भारतीय टीम अपना आखिरी लीग मैच कनाडा के खिलाफ फ्लोरिडा में खेलेगी।

न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कोई अभ्यास सुविधा नहीं है और इसका उपयोग केवल मैचों के लिए किया जाएगा। आईसीसी ने कैंटियाग पार्क को टीमों के लिए आधिकारिक प्रशिक्षण सुविधा के रूप में नामित किया है और यह स्थल स्टेडियम से काफी दूरी पर है।

