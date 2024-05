T20 World Cup: विराट कोहली सबसे आगे, देखिए 2007 से 2022 तक विश्वकप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

भारतीय दिग्गज विराट कोहली ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो दो बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रह चुके हैं। इस बार भी टीम और देश को विराट से बहुत उम्मीदें हैं।

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 31, 2024 10:40 AM