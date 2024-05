USA-WI ICC T20 World Cup 2024: अमेरिकी बाजार में क्रिकेट का कारवां, 29 दिन और 71 मैच, विश्व कप में 20 टीम इस प्रकार..., यहां देखें खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

Highlights USA-WI ICC T20 World Cup 2024: आस्ट्रेलिया एक और खिताब जीतकर अपना दबदबा कायम रखने की फिराक में होगा। USA-WI ICC T20 World Cup 2024: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का लक्ष्य सही समय पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का होगा। USA-WI ICC T20 World Cup 2024: 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से कोई आईसीसी खिताब नहीं जीत सकी है।

USA-WI ICC T20 World Cup 2024: टी20 विश्व कप के जरिये क्रिकेट का कारवां अमेरिकी बाजार में दस्तक देगा तो कई नये सितारे चमकेंगे तो कई बेनूर भी होंगे, कुछ प्रबल दावेदार होंगे तो कुछ छिपे रूस्तम निकलेंगे। शनिवार से शुरू हो रहे ताबड़तोड़ क्रिकेट के इस महासमर में पहली बार 20 टीमें जोर आजमाइश करेंगी तो इसकी भव्यता देखने लायक ही होगी। भारतीय टीम जहां पिछले काफी समय से आईसीसी खिताब नहीं जीत पाने का मलाल मिटाना चाहेगी तो आस्ट्रेलिया एक और खिताब जीतकर अपना दबदबा कायम रखने की फिराक में होगा।

The ICC Men's T20 World Cup Anthem from @duttypaul & @Kestheband is here - and it’s Out Of This World! 🌎 🏏



See if you can spot some of their friends joining the party @usainbolt, @stafanie07, Shivnarine Chanderpaul, @henrygayle 🤩#T20WorldCup | #OutOfThisWorldpic.twitter.com/jzsCY1GRqa — ICC (@ICC) May 2, 2024

39 मैच वेस्टइंडीज में होंगे जिनमें सुपर आठ चरण के मैच, सेमीफाइनल और फाइनल शामिल

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का लक्ष्य सही समय पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का होगा। गत चैम्पियन इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की चुनौती भी कमतर नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के पास हेनरिच क्लासेन, डेविड मिलर, क्विंटोन डिकॉक और कैगिसो रबाडा जैसे मैच विनर हैं और इसका लक्ष्य चोकर्स का तमगा हटाने का होगा। इस टूर्नामेंट के जरिये अमेरिका में क्रिकेट का पदार्पण होने जा रहा है जहां 29 दिन के भीतर 55 में से 16 मैच खेले जायेंगे। बाकी 39 मैच वेस्टइंडीज में होंगे जिनमें सुपर आठ चरण के मैच, सेमीफाइनल और फाइनल शामिल है।

Who will add their name to the Men's #T20WorldCup honour roll in 2024? 🎖 pic.twitter.com/MerxkIzIG8 — ICC (@ICC) May 31, 2024

खिताब के प्रबल दावेदारों के अलावा अफगानिस्तान की चुनौती को भी कमतर नहीं आंका जा सकता जो अपना दिन होने पर कोई भी उलटफेर कर सकती है। जहां तक टीम इंडिया का सवाल है तो सबसे मजबूत टीमों में से एक होने के बावजूद यह 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से कोई आईसीसी खिताब नहीं जीत सकी है। इस बार बतौर कप्तान रोहित शर्मा की साख भी दांव पर है।

Will a new record be set at the ICC Men's #T20WorldCup in 2024? 👀 pic.twitter.com/PBtIiR302d — ICC (@ICC) May 30, 2024

रोहित से पहले विराट कोहली भी सबसे सफल टेस्ट कप्तान जरूर रहे लेकिन आईसीसी खिताब नहीं जीत सके। पिछले 12 महीने में भारतीय टीम दो आईसीसी टूर्नामेंटों में उपविजेता रही और आस्ट्रेलिया के हाथों अपनी धरती पर पिछले साल एक दिवसीय विश्व कप का फाइनल हार गई।

All the details on how you can watch the #T20WorldCup 👀 📺 https://t.co/3L2VajAnHc — ICC (@ICC) May 30, 2024

पाकिस्तान के खिलाफ नौ जून को होने वाला चर्चित मुकाबला शामिल

पिछले दो टी20 विश्व कप में पुराने ढर्रे पर चलने का उसे खामियाजा भुगतना पड़ा लेकिन इस बार वह गलती दोहराना नहीं चाहेगी। हाल ही में हुए आईपीएल में नजर आया कि कैसे बल्लेबाज आक्रामकता की नयी परिभाषा गढ़ रहे हैं और भारत के दिग्गज बल्लेबाज इसमें पीछे नहीं रहना चाहेंगे। भारत को यहां तीन मैच खेलने हैं जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ नौ जून को होने वाला चर्चित मुकाबला शामिल है।

इस मैदान पर ड्रॉप इन पिचें बिछाई गई हैं। भारतीय टीम इसी मैदान पर एक जून को बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी जबकि टूर्नामेंट का पहला मैच उसे पांच जून को आयरलैंड से खेलना है। अमेरिका में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 में अमेरिका और कनाडा के बीच खेला गया। इसके बाद बेसबॉल ने यहां लोकप्रियता में क्रिकेट को काफी पीछे छोड़ दिया ।

The Indian team is fired up for the ICC Men's #T20WorldCup 2024 🇮🇳🔥 pic.twitter.com/W8e93iMl5c — ICC (@ICC) May 29, 2024

अब बरसों बाद क्रिकेट वापसी की कोशिश में है तो पहला मैच शनिवार को डलास में अमेरिका और कनाडा के बीच ही खेला जायेगा। अमेरिका सह मेजबान होने के नाते विश्व कप में पदार्पण करेगा। उसने हाल ही में कनाडा और बांग्लादेश को हराकर अपने हुनर की बानगी दी है।

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर पर भी भारी दबाव होगा

रोहित के अलावा इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर पर भी भारी दबाव होगा। गत चैम्पियन इंग्लैंड छह महीने पहले भारत में वनडे विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। पिछले टी20 विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ टीम इंग्लैंड उसी लय में लौटना चाहेगी। दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज अपने मैदानों पर हो रहे टूर्नामेंट में खिताब के दावेदारों में से है।

अमेरिका और वेस्टइंडीज में शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए प्रत्येक देश की टीम इस प्रकारः

1- अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, अजमतुल्लाह उमरजई, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, करीम जनत, नांग्याल खारोटी, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक। रिजर्व: सेदिक अटल, हजरतुल्लाह जजई, सलीम सफी।

Riding on a high after an incredible #CWC23 🤩



How far will Afghanistan go at the #T20WorldCup in 2024? 👀 🇦🇫



Players in order:



1. Rashid Khan

2. Mohammad Nabi

3. Noor Ahmad

4. Naveen-ul-Haq pic.twitter.com/pUXmWmDtoc — ICC (@ICC) May 31, 2024

2- ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जाम्पा। रिजर्व: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मैट शॉर्ट।

3- बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), तस्कीन अहमद, लिटन दास, सौम्या सरकार, तंजीद हसन तमीम, शाकिब अल हसन, तौहीद हृदोय, महमूद उल्लाह रियाद, जैकर अली अनिक, तनवीर इस्लाम, शाक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, शोरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब। रिजर्व: अफीफ हुसैन, हसन महमूद।

4- कनाडा: साद बिन जफर (कप्तान), आरोन जॉनसन, रविंदरपाल सिंह, नवनीत धालीवाल, कलीम सना, दिलोन हेलीगर, जेरेमी गॉर्डन, निखिल दत्ता, परगट सिंह, निकोलस किरटन, रेयानखान पठान, जुनैद सिद्दीकी, दिलप्रीत बाजवा, श्रेयस मोव्वा, ऋषिव जोशी। रिजर्व: तजिंदर सिंह, आदित्य वरदराजन, अम्मार खालिद, जतिंदर मथारू, परवीन कुमार।

5- इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जोनाथन बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, सैम कुरेन, बेन डकेट, टॉम हार्टले, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, रीस टॉपले, मार्क वुड।

6- भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। रिजर्व: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद, आवेश खान।

Back in the Indian kit after more than 16 months 👕🇮🇳#RishabhPant#T20WorldCuppic.twitter.com/EKkrOMwVZr — ICC (@ICC) May 29, 2024

Some amazing first impressions of Nassau County International Cricket Stadium from the captains of India and Bangladesh at the #T20WorldCup 😲



Details 👇 https://t.co/LlbkSksYLs — ICC (@ICC) May 31, 2024

7- आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, एंड्रयू बालबर्नी, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, ग्राहम ह्यूम, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, नील रॉक, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग।

8- नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), ज़ेन ग्रीन, माइकल वैन लिंगेन, डायलन लीचर, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जैक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, टैंगेनी लुंगामेनी, निको डेविन, जेजे स्मिट, जान फ्रिलिंक, जेपी कोट्ज, डेविड विसे, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, मालन क्रूगर, पीडी ब्लिगनॉट।

Namibia are geared up for their third successive ICC Men's #T20WorldCup appearance 🤩



1 David Wiese

2 Peter-Daniel Blignaut

3 Gerhard Erasmus

4 Ben Shikongo pic.twitter.com/JrgHTrbzqj — ICC (@ICC) May 30, 2024

9- नेपाल: रोहित पौडेल (कप्तान), आसिफ शेख, अनिल कुमार साह, कुशल भुर्टेल, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह ऐरी, ललित राजबंशी, करण केसी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, प्रतिस जीसी, संदीप जोरा, अविनाश बोहरा, सागर ढकाल, कमल सिंह ऐरी।

Back on the world stage and back in a #T20WorldCup for the first time in 10 years 🤩 🇳🇵



1. Rohit Paudel

2. Kamal Singh Airee

3. Kushal Malla

4. Aasif Sheikh pic.twitter.com/gKgtoZdKxH — ICC (@ICC) May 31, 2024

10- नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), आर्यन दत्त, बास डी लीडे, काइल क्लेन, लोगान वैन बीक, मैक्स ओ'डॉड, माइकल लेविट, पॉल वैन मीकेरेन, रयान क्लेन, साकिब जुल्फिकार, साइब्रांड एंजेलब्रेच, तेजा निदामनुरु, टिम प्रिंगल, विक्रम सिंह, विव किंगमा, वेस्ले बैरेसी। रिजर्व: रयान क्लेन।

Netherlands are all set and raring to go at the #T20WorldCup 🇳🇱 😍



Players in order:



1) Max O'Dowd

2) Bas de Leede

3) Scott Edwards

4) Logan van Beek pic.twitter.com/GfnEvBIIMW — ICC (@ICC) May 30, 2024

11- न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), फिन एलन, ट्रेंट बोल्ट, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, जिमी नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउथी। रिजर्व: बेन सियर्स।

12- ओमान: आकिब इलियास (कप्तान), जीशान मकसूद, कश्यप प्रजापति, प्रतीक अठावले, अयान खान, शोएब खान, मोहम्मद नदीम, नसीम खुशी, मेहरान खान, बिलाल खान, रफीउल्लाह, कलीमुल्लाह, फैयाज बट, शकील अहमद, खालिद कैल। रिजर्व: जतिंदर सिंह, समय श्रीवास्तव, सुफियान महमूद, जय ओडेड्रा।

13- पापुआ न्यू गिनी: असदुल्ला वाला (कप्तान), एली नाओ, चाड सोपर, सीजे अमिनी, हिला वेरे, हिरी हिरी, जैक गार्डनर, जॉन कारिको, कबुआ वागी मोरिया, किपलिंग डोरिगा, लेगा सियाका, नॉर्मन वनुआ, सेमा कामिया, सेसे बाउ, टोनी उरा।

The PNG team is all geared up to leave their mark in the #T20WorldCup 🇵🇬😍 pic.twitter.com/BxqxnMxekA — ICC (@ICC) May 29, 2024

14- पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान।

15- स्कॉटलैंड: रिची बेरिंगटन (कप्तान), मैथ्यू क्रॉस, ब्रैड करी, क्रिस ग्रीव्स, ओली हेयर्स, जैक जार्विस, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, ब्रैंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मुन्से, सफ्यान शरीफ, क्रिस सोल, चार्ली टियर, मार्क वाट, ब्रैड व्हील।

Scotland are #T20WorldCup ready 🔥



Players in order:



1) Richie Berrington

2) Safyaan Sharif

3) Mark Watt

4) Matthew Cross pic.twitter.com/NBMElmk0IL — ICC (@ICC) May 30, 2024

16- दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डी कॉक, ब्योर्न फोर्टुइन, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, डेविड मिलर, एनरिक नोर्किया, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, तबरेज शम्सी, ट्रिस्टन स्टब्स।

The Proteas are ready for the Men's #T20WorldCup 2024 challenge 👊



1. Aiden Markram

2. Keshav Maharaj

3. Quinton de Kock

4. Kagiso Rabada pic.twitter.com/RToJIoI864 — ICC (@ICC) May 31, 2024

17- श्रीलंका: वानिंदु हसरंगा (कप्तान), चरिथ असलांका, कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, कामिंडु मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, एंजेलो मैथ्यूज, दासुन शनाका, धनंजय डी सिल्वा, महेश थीक्षाना, दुनीथ वेल्लालेज, दुशमंथा चमीरा, नुवान तुषारा, मथेशा पथिराना, दिलशान मदुशंका। रिजर्व: असिथा फर्नांडो, विजयकांत व्यासकांथ, भानुका राजपक्षे, जनिथ लियानागे।

18- युगांडा: ब्रायन मसाबा (कप्तान), साइमन सेसाज़ी, रोजर मुकासा, कॉसमास क्येवता, दिनेश नाकरानी, ​​फ्रेड अचेलम, केनेथ वैसवा, अल्पेश रामजानी, फ्रैंक न्सुबुगा, हेनरी सेन्योंडो, बिलाल हसन, रॉबिन्सन ओबुया, रियाज़त अली शाह, जुमा मियाजी, रोनक पटेल। रिजर्व: इनोसेंट म्वेबेज़, रोनाल्ड लुटाया।

19- अमेरिका: मोनंक पटेल (कप्तान), आरोन जोन्स, एंड्रीज़ गौस, कोरी एंडरसन, अली खान, हरमीत सिंह, जेसी सिंह, मिलिंद कुमार, निसर्ग पटेल, नितीश कुमार, नोशतुश केंजीगे, सौरभ नेत्रलवकर, शैडली वैन शल्कविक, स्टीवन टेलर, शायन जहाँगीर। रिजर्व : गजानंद सिंह, जुआनॉय ड्रिस्डेल, यासिर मोहम्मद।

The buzz and build-up ahead of a home #T20WorldCup campaign 🏆 🇺🇸



Limited general admission tickets remain available! Visit https://t.co/XgCKGHUEuz for details or email hospitality@t20worldcup.com. pic.twitter.com/sgALK3RXyJ — ICC (@ICC) May 30, 2024

20- वेस्टइंडीज: रोवमैन पॉवेल (कप्तान), अल्जारी जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, शाई होप, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोटी, निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड।