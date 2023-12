SA vs IND, 3rd ODI: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आया संजू सैमसन का पहला अंतरराष्ट्रीय शतक, 108 रन बनाकर हुए आउट

Highlights दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में संजू सैमसन का पहला अंतरराष्ट्रीय शतक आया उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में खेलकर 110 गेंदों में अपना शतक पूरा किया सैमसन 108 (114 गेंद) रन बनाकर विलियम्स की गेंद पर कैच आउट हुए

South Africa vs India, 3rd ODI: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में संजू सैमसन का पहला अंतरराष्ट्रीय शतक आया है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में खेलकर 110 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। सैमसन 108 (114 गेंद) रन बनाकर लिज़ाद विलियम्स की गेंद पर कैच आउट हुए। विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। इस प्रारूप में उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले साल लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 86 रन था। 2021 में अपना वनडे डेब्यू करने के बाद से सैमसन ने इस प्रारूप में केवल 16 मैच खेले हैं।

उन्होंने 10 एकदिवसीय पारियों में नंबर 5 और 6 पर बल्लेबाजी की है। इस स्थिति के लिए उन्हें सबसे उपयुक्त नहीं माना जाता है, हालांकि उन्होंने नंबर 3 पर अपनी शुरुआत की थी। गुरुवार को, सैमसन केवल तीसरी बार वन-ड्रॉप पर बल्लेबाजी कर रहे थे। एकदिवसीय मैचों में और शतक के साथ अपनी श्रेणी पर मुहर लगाई। दक्षिण अफ्रीका द्वारा गेंदबाजी चुने जाने के बाद भारत ने पांचवें ओवर में ही पदार्पण कर रहे रजत पाटीदार को खो दिया। आठवें ओवर में साई सुदर्शन के आउट होने के बाद सैमसन और राहुल विकेटों के प्रवाह को मजबूत करने और रोकने की कोशिश की।

𝐌𝐀𝐈𝐃𝐄𝐍 𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃



The wait is over! @IamSanjuSamson scores his first century for India and it has come off 110 balls in the decider at Paarl. 👏🏾👏🏾 https://t.co/nSIIL6gzER#TeamIndia#SAvINDpic.twitter.com/DmOcsNiBwC