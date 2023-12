South Africa tour: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कप्तानी करेंगे भरत, बीसीसीआई ने टीम की घोषणा की, देखें खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights बंगाल के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ईश्वरन फिट होने पर ही टीम में होंगे। जून में आस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिये विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेला था। कर्नाटक के देवदत्त पड्डिकल को भी पहले मैच के लिये टीम में रखा गया है।

South Africa tour: आंध्र के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ चार दिवसीय दो अभ्यास मैचों में भारत ए के कप्तान होंगे। बीसीसीआई ने दोनों मैचों के लिये दो अलग-अलग टीमों का ऐलान किया। भरत, साईं सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, ध्रुव जुरेल, मानव सुतार और वी कावेरप्पा दोनों मैच खेलेंगे।

· Mr Rohit Sharma and Mr Virat Kohli had requested the Board for a break from the white-ball leg of the tour.

· Mr Mohd. Shami is currently undergoing medical treatment and his availability is subject to fitness.#SAvIND