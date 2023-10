World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले शिखर धवन ने टीम इंडिया को भेजा दिल छू लेने वाला संदेश

Highlights टीम इंडिया अपने वर्ल्डकप अभियान की शुरूआत 8 अक्टूबर को चेन्नई में करेगी मैच से पहले शिखर धवन ने भारतीय क्रिकेट टीम को अलग अंदाज में शुभकामनाएं दी उन्होंने X पर लिखा, चक दे इंदिया! चलो दुनिया को नीले रंग में रंग दो, लड़को!

World Cup 2023: भारत में गुरुवार से क्रिकेट के सबसे बड़े आयोजन आईसीसी पुरुष एकदिवसीय विश्वकप 2023 की शुरूआत हो चुकी है। टीम इंडिया अपने वर्ल्डकप अभियान की शुरूआत 8 अक्टूबर को चेन्नई के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में करेगी। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम घरेलू मैदान पर खिताब जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक है।

भारतीय टीम में कुछ स्टार नामों के साथ विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, शुभमन गिल और खुद कप्तान सहित अन्य लोगों के साथ, भारत 10 साल के आईसीसी खिताब के सूखे को समाप्त करने के लिए तैयार है। हालाँकि, इस साल वनडे विश्व कप के संस्करण से अनुपस्थित रहने वाले बड़े सितारों में से एक शिखर धवन हैं। अनुभवी सलामी बल्लेबाज ने पिछले साल टीम में अपनी जगह खो दी थी, जिसके बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज की जगह शुभमन ने ले ली थी।

धवन इस साल किसी भी प्रारूप में भारत के लिए नहीं खेले हैं। हालाँकि एशियाई खेलों के लिए टीम में उनकी वापसी की उम्मीदें थीं, लेकिन बीसीसीआई ने रुतुराज गायकवाड़ को नेतृत्व की भूमिका सौंपी। उल्लेखनीय रूप से, टीम से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद, धवन ने सार्वजनिक रूप से सकारात्मक और प्रसन्नचित्त रवैया बनाए रखा है। गुरुवार को, सलामी बल्लेबाज ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के माध्यम से विश्व कप में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए भारतीय टीम को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने लिखा, "चक दे इंदिया! चलो दुनिया को नीले रंग में रंग दो, लड़को! आपकी विश्वकप यात्रा के लिए शुभकामनाएं! ट्रॉफी को घर ले आओ।" धवन भारत के पिछले दो विश्व कप अभियानों के प्रमुख सदस्य थे, और 2019 संस्करण के बीच में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण चोट टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई, टीम न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में हार गई।

Chak De India! 🇮🇳 Let's paint the world blue, boys! All the best on your World Cup journey. Bring that trophy home! 🏏🏆 #TeamIndia#WorldCup2023pic.twitter.com/pjC78lle4v