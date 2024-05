रोहित शर्मा और अजित अगरकर नहीं चाहते थे हार्दिक पांड्या T20 विश्वकप खेलें, लेकिन दबाव के कारण..

Highlights T20 World Cup: हार्दिक को टीम में शामिल नहीं करना चाहते थे अजित और रोहित शर्मा T20 World Cup: लेकिन दबाव के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा T20 World Cup: इस बात का खुलासा नहीं हुआ, दबाव किसके जरिए चयनकर्ता पर बनाया गया

T20 World Cup: हाल में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हार्दिक पांड्या के अनफिट और IPL 2024 में बेहतर परफॉर्म न करने पर बीसीसीआई (BCCI) के मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा उन्हें विश्वकप टीम में शामिल नहीं करना चाहते थे। लेकिन दबाव के कारण उन्हें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं हुआ आखिर वो दबाव किस प्रकार का और किसके जरिए आया था। गौरतलब है कि यह वर्ल्ड कप अमेरिका (USA) और वेस्टइंडीज में 1 जून से शुरू होने जा रहा है।

बीसीसीआई ने इस इवेंट (T20 World Cup) के लिए 15 सदस्यीय प्लेयर्स की घोषणा की है। लेकिन, अभी आई रिपोर्ट में ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जारी IPL 2024 में हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए और उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं रही, इसलिए चयनकर्ता हार्दिक को टीम में रखना शामिल नहीं करना चाहते थे। फिलहाल वो मौजूदा टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं।

पांड्या को टीम में शामिल करने पर चयनकर्ताओं के बीच कई सवाल ये था कि आईपीएल 2024 में उन्होंने मात्र 200 रन ही बनाएं और 12 मैचों में 11 विकेट लिए। उन्हें चोट भी लगी, इसलिए ये कह पाना कि वो पूरी तरह से फिट हैं, काफी संदेह भरा था, लेकिन दबाव के कारण उन्हें टीम में शामिल करना पड़ा।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, अजीत अगरकर और रोहित शर्मा T-20 वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पंड्या को टीम में नहीं चाहते थे, लेकिन 'दबाव' के कारण उन्हें टीम में चुना गया। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि अजीत अगरकर और रोहित शर्मा को किस दबाव में मुंबई इंडियंस के कप्तान को टीम में चुनना पड़ा।

