World Cup 2023: 'शर्म करो यार, ये आपका लोकल टूर्नामेंट नहीं है...' शामी ने पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी को ऐसे दिया जवाब

Highlights शामी ने पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी को दिया जवाब वसीम अकरम ने भी हसन रजा को लताड़ लगाई थी हसन रजा ने कहा था कि शायद दूसरी पारी में बॉल चेंज हो जाता है

ICC World Cup 2023: पाकिस्तान के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हसन रजा ने भारतीय गेंजबाजों के शानदार प्रदर्शन सवाल उठाते हुए कहा था कि भारतीय गेंदबाजों को गेंदबाजी के लिए कुछ विशेष गेंदें दी गई हैं जो उन्हें असाधारण बनाती हैं। अब मोहम्मद शामी ने पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी को जवाब दिया है।

इस्टाग्राम स्टोरी पर शामी ने लिखा, "शर्म करो यार, गेम पर फोकस करो न कि फालतू बकवास पर। कभी तो दूसरों की सफलता का आनंद लिया करो। ये आईसीसी विश्वकप है आपका लोकल टूर्नामेंट नहीं। आप खिलाड़ी ही थे न, वसीम भाई ने समझाया था और एक्सप्लेन भी किया था फिर भी। आपको वसीम अकरम पर यकीन नहीं है। अपनी ही तारीफ करने में लगे हो आप तो...जस्ट लाउक अ वाव...।"

वानखेड़े में श्रीलंका पर भारत की शानदार जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हसन रजा ने एक ऐसी बेवकूफी भरी बातचीत क्रिकेट शो के एंकर से की थी। पाकिस्तानी समाचार चैनल 'एबीएन' पर एक कार्यक्रम के दौरान हसन रजा ने कहा था कि शायद दूसरी पारी में बॉल चेंज हो जाता है। जिस तरह से आईसीसी बॉल दे रहा है, या फिर थर्ड अंपायर पैनल दे रहा है, या बीसीसीआई दे रहा है, इसका निरीक्षण होना चाहिए। रजा यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अंपायर भी भारतीय टीम पर मेहरबान है और कुछ बहुत क्लोज फैसले भारत के पक्ष में गए हैं।

इस मामले ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। पूर्व पाक खिलाड़ी वसीम अकरम ने भी हसन रजा को लताड़ लगाते हुए कहा था कि खुद के साथ पूरे देश की बेइज्जती न कराएं। अकरम ने पूरी प्रक्रिया भी समझाई थी कि कैसे मैच के लिए गेंद का चुनाव किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी हसन रजा को अक्ल नहीं आई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और जडेजा के 5 विकेट के बाद एक बार फिर रजा ने अपनी बात दोहराई थी।

Hahhaha thanks bhai love you ❤️ bhai ye log alag duniya k loge hai ye log dusre ka success se jalte hai or apna ko chupane k liye ye harkate kar rahe hai bus ye to wahin hai just like a wow 😀😀😀😀 https://t.co/CWhpCcS3dO