Sanath Jayasuriya Sl New Head Coach: 586 मैच, 42 शतक और 440 विकेट, श्रीलंका ने इस खिलाड़ी पर खेला दांव, मुख्य कोच बनाया, जानें करियर ग्राफ

Highlights Sanath Jayasuriya Sl New Head Coach: तीनों प्रारूपों में 586 बार श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया। Sanath Jayasuriya Sl New Head Coach: अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2011 में खेला था। Sanath Jayasuriya Sl New Head Coach: बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया।

Sanath Jayasuriya Sl New Head Coach: श्रीलंका के पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता सनथ जयसूर्या श्रीलंका के मुख्य कोच होंगे। देश के टी20 विश्व कप से जल्दी बाहर होने के बाद क्रिस सिल्वरवुड के पद छोड़ दिया था। सिल्वरवुड की जगह लेंगे। आपको बता दें कि श्रीलंका क्रिकेट ने पूर्व सलामी बल्लेबाज सनत जयसूर्या को एक साल के लिए पूर्णकालिक क्रिकेट सलाहकार नियुक्त किया था। 55 वर्षीय जयसूर्या ने कहा कि श्रीलंका क्रिकेट ने कोचिंग देने को कहा है। भारत के खिलाफ सफेद गेंद सीरीज और अगस्त में श्रीलंका के इंग्लैंड दौरे से पहले राष्ट्रीय टीम को प्रशिक्षित करेंगे।

भारतीय टीम 27 जुलाई से शुरू होने वाले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और इतने ही वनडे मैचों के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। आक्रामक सलामी बल्लेबाजी के साथ स्पिन गेंदबाजी करने वाले 55 साल के वामहस्त खिलाड़ी जयसूर्या इंग्लैंड के क्रिस सिल्वरवुड की जगह लेंगे। सिल्वरवुड ने टी20 विश्व कप में टीम टीम के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया था।

1991 से 2007 के बीच श्रीलंका के लिए 110 टेस्ट में 6973 रन बनाए

वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेले गये इस विश्व कप में टीम लीग चरण से आगे नहीं बढ़ पायी थी। ‘डेली मिरर’ अखबार की रिपोर्ट के अनुसार जयसूर्या श्रीलंका के इंग्लैंड टेस्ट दौरे की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। जयसूर्या इससे पहले टीम के मुख्य चयनकर्ता भी रह चुके हैं। अपने समय के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक जयसूर्या टी20 विश्व कप के दौरान टीम के सलाहकार थे।

जयसूर्या ने 1991 से 2007 के बीच श्रीलंका के लिए 110 टेस्ट में 6973 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 40.07 का रहा है और उन्होंने 14 शतक और 31 अर्धशतक जड़े। उन्होंने 445 एकदिवसीय में 28 शतक और 68 अर्धशतक की मदद से 13,430 रन बनाये हैं। जयसूर्या ने टेस्ट में 98 जबकि एकदिवसीय में 323 विकेट भी चटकाए हैं। वह 1996 में विश्व कप जीतने वाली श्रीलंका की टीम के अहम सदस्य थे।

खेल के तीनों प्रारूपों में 586 बार श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया

जयसूर्या ने बताया कि मुझसे कोचिंग संभालने के लिए कहा गया है और मैं ऐसा करने से खुश हूं। पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान जयसूर्या राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रह चुके हैं। उन्हें 21 जुलाई को चल रही टी20 लंका प्रीमियर लीग की समाप्ति के बाद टीम की कमान संभालनी है। जयसूर्या ने खेल के तीनों प्रारूपों में 586 बार श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीलंका ने टी20 विश्व कप टूर्नामेंट में केवल एक मैच नीदरलैंड के खिलाफ जीता

42 शतक लगाए और 440 विकेट लिए। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2011 में खेला था। श्रीलंका क्रिकेट के अनुसार 49 वर्षीय इंग्लैंड के पूर्व कोच सिल्वरवुड ने "व्यक्तिगत कारणों" से पद छोड़ दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया। श्रीलंका ने टी20 विश्व कप टूर्नामेंट में केवल एक मैच नीदरलैंड के खिलाफ जीता।

अपने ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बाद तीसरे स्थान पर रहा। सिल्वरवुड ने अप्रैल 2022 में पदभार संभाला था। श्रीलंका ने टी20 एशिया कप जीता था। वे 2023 में 50 ओवर के एशिया कप के फाइनल में पहुंचे। लेकिन वे 2022 में टी20 विश्व कप और पिछले साल 50 ओवर के विश्व कप के नॉकआउट चरण में जगह बनाने में असफल रहे। पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने ने भी पिछले महीने "सलाहकार कोच" का पद छोड़ दिया था।