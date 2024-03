'मैंने एंडरसन को पहली बार तब देखा जब...', सचिन तेंदुलकर ने 700 टेस्ट विकेट पूरे करने पर की जिमी का जमकर तारीफ

Highlights जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज अपना 187वां टेस्ट मैच खेल रहे 41 वर्षीय एंडरसन कुलदीप यादव को विकेट के पीछे कैच कराकर अपना 700वां विकेट हासिल किया

IND vs ENG 5th Test: इंग्लैंड के जेम्स एंडरसनटेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज और कुल तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। अपना 187वां टेस्ट मैच खेल रहे 41 वर्षीय एंडरसन ने शनिवार को धर्मशाला में भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन कुलदीप यादव को विकेट के पीछे कैच कराकर अपना 700वां विकेट हासिल किया। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को शुभमन गिल के रूप में अपना 699वां विकेट हासिल किया था। टेस्ट क्रिकेट में 600 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में केवल दो तेज गेंदबाज शामिल हैं। इस सूची में एंडरसन के बाद उनके साथी खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम शामिल है। पिछले साल संन्यास लेने वाले ब्रॉड के नाम पर 604 विकेट दर्ज हैं। सभी गेंदबाजों में श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट लेकर शीर्ष पर काबिज हैं। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न (708 विकेट) का नंबर आता है। भारत के अनिल कुंबले इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 132 टेस्ट मैच में 619 विकेट लिए हैं।

एंडरसन ने तब खेलना शुरू किया जब सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और ब्रायन लारा जैसे दिग्गज बल्लेबाज अपने चरम पर थे। इस तेज गेंदबाज ने इसके बाद अगली पीढ़ी के बल्लेबाजों के सामने भी कड़ी चुनौती पेश की जिनमें विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन शामिल हैं। एंडरसन ने इस श्रृंखला में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों के सामने भी कड़ी चुनौती पेश की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने जब खेलना शुरू किया था तब ये बल्लेबाज बच्चे थे। लंबे समय तक खेलने का राज तेंदुलकर से बेहतर भला कौन जानता है।

तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, "मैंने एंडरसन को पहली बार तब देखा जब वह 2002 में ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे। गेंद पर उनका नियंत्रण विशेष नजर आ रहा था। नासिर हुसैन ने तब उनकी बहुत प्रशंसा की थी और वह आज भी ऐसा करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह कहेंगे ‘मैंने बोला था’ क्योंकि उन्होंने बहुत पहले उनकी प्रतिभा पहचान ली थी। 700 टेस्ट विकेट शानदार उपलब्धि है। एक तेज गेंदबाज 22 साल से खेल रहा है और लगातार अच्छा प्रदर्शन करके 700 विकेट लेने में सक्षम है, यह तब तक काल्पनिक लगता होगा जब तक कि एंडरसन ने वास्तव में ऐसा नहीं कर दिखाया। वास्तव में बेहतरीन।"

