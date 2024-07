ENG vs WI announces playing XI second Test: 188 टेस्ट और 704 विकेट, एंडरसन की जगह ये खिलाड़ी शामिल, 34 मैच में 108 डंडे उखाड़े, जानें प्लेइंग इलेवन

Highlights ENG vs WI announces playing XI for second Test: दूसरा मैच गुरुवार को ट्रेंटब्रिज में शुरू होगा। ENG vs WI announces playing XI for second Test: इंग्लैंड ने पहला मैच पारी और 114 रन से जीता था। ENG vs WI announces playing XI for second Test: इंग्लैंड ने तीन दिनों के भीतर एक पारी और 114 रन से जीत हासिल की थी।

ENG vs WI announces playing XI for second Test: इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच 18 जुलाई से खेला जाएगा। तीन मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम 1-0 से आगे है। इंग्लैंड ने पहला मैच पारी और 114 रन से जीता था। ईसीबी ने मंगलवार को टीम की घोषणा की। ट्रेंट ब्रिज में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम में जेम्स एंडरसन के स्थान पर तेज गेंदबाज मार्क वुड को शामिल किया गया है। लॉर्ड्स में पहले मैच के बाद एंडरसन के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद वुड की टीम में वापसी हुई, जहां इंग्लैंड ने तीन दिनों के भीतर एक पारी और 114 रन से जीत हासिल की थी।

We've made one change from Lord's 👇 — England Cricket (@englandcricket) July 16, 2024

वुड के नाम 34 टेस्ट मैचों में 108 विकेट हैं। आखिरी बार इस साल की शुरुआत में भारत दौरे के दौरान इंग्लैंड के लिए खेला था। तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट गुरुवार से शुरू हो रहा है। एंडरसन ने पहला मैच खेलने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था लेकिन वह तेज गेंदबाजों के मेंटर (मार्गदर्शक) के रूप में टीम से जुड़े रहेंगे।

दूसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, मार्क वुड, शोएब बशीर।

एंडरसन ने सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड के लिए अपना 188वां टेस्ट मैच खेलने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। जेम्स ने 704 विकेट अपने नाम किए हैं। वुड (34 वर्ष) इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण से जुड़ेंगे, जिसमें गुस एटकिन्सन, क्रिस वोक्स और ‘अनकैप्ड’ डिलन पेनिंगटन शामिल हैं।

पिछले महीने इंग्लैंड के टी20 विश्व कप अभियान से लौटने के बाद से वुड ने डरहम के लिए अभी तक कोई प्रथम श्रेणी मैच नहीं खेला है। एंडरसन ने अपने करियर के आखिरी और 188वें टेस्ट मैच में कुल चार विकेट झटके जिससे इस प्रारूप में उनका करियर 704 विकेट के साथ खत्म हुआ।