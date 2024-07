James Anderson Test Retirement 2003-2024: शानदार विदाई!, बहुत याद आओगे जिमी, 188 मैच, 40037 गेंद, 704 विकेट और 18627 रन

Highlights James Anderson Test Retirement 2003-2024: सचिन तेंदुलकर (200 टेस्ट मैच) के बाद सबसे अधिक मैच खेलने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी है। James Anderson Test Retirement 2003-2024: 2003 में टेस्ट डेब्यू करने वाले एंडरसन ने 188 मैच खेलकर रिकॉर्ड बनाया। James Anderson Test Retirement 2003-2024: जेम्स एंडरसन ने 188 मैच में 40037 गेंद फेंककर 704 विकेट लिए और 18627 रन दिए।

James Anderson Test Retirement 2003-2024: शानदार, जानदार और भव्य टेस्ट मैच से विदाई। हुत याद आओगे जिमी। इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन आज अंतिम बार मैदान पर उतरे और 4 विकेट के साथ संन्यास ले लिया। 2003 में टेस्ट डेब्यू करने वाले एंडरसन ने 188 मैच खेलकर रिकॉर्ड बनाया। भारत के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर (200 टेस्ट मैच) के बाद सबसे अधिक मैच खेलने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी है। 22 मई 2003 को जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स में पर्दापण किया और लॉर्ड्स में ही 12 जुलाई 2024 को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच खेलकर करियर का अंत किया।

जेम्स एंडरसन ने 188 मैच में 40037 गेंद फेंककर 704 विकेट लिए और 18627 रन दिए। इंग्लैंड टीम ने महान खिलाड़ी को जीत से विदाई दी। पारी में तीन, मैच में चार और दो दशक से अधिक लंबे टेस्ट करियर में 704 विकेट लिए। टेस्ट मैच में 1353 रन बनाए और 81 उच्चतम स्कोर है। 184 चौके और 3 छक्के मारे। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर भी अंतिम टेस्ट पारी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था।

टेस्ट क्रिकेट में जेम्स एंडरसनः

मैचः 188

विकेटः 704

औसत: 26.45

एसआर: 56.8

इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने दूसरी पारी में 32 रन पर तीन विकेट चटकाकर पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी टीम को एकतरफा जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पहली पारी में 121 रन बनाने वाली वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में मैच के तीसरे दिन शुरुआती घंटे के अंदर 136 रन पर सिमट गयी।

टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजः

800 - मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका

708 - शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया

704 - जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड

619 - अनिल कुंबले, भारत

604 - स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड

563 - ग्लेन मैकग्रा, ऑस्ट्रेलिया

530 - नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया

519 - कर्टनी वॉल्श, वेस्टइंडीज

516 - आर अश्विन, भारत

439 - डेल स्टेन, दक्षिण अफ्रीका।

इंग्लैंड ने पारी और 114 रन से यादगार जीत दर्ज की। एंडरसन ने अपने करियर के आखिरी और 188वें टेस्ट मैच में कुल चार विकेट झटके जिससे इस प्रारूप में उनका करियर 704 विकेट के साथ खत्म हुआ। वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 79 रन से आगे से की, टीम इस समय इंग्लैंड से 171 रन पीछे थी।

एंडरसन ने जोसुआ डिसिल्वा को आउट कर इंग्लैंड को दिन की पहली सफलता दिलायी। एंडरसन की बाहर निकलती गेंद डिसिल्वा के बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर के दस्ताने में चली गयी। उन्हें एक और सफलता मिल जाती लेकिन उन्होंने गुडाकेश मोती (नाबाद 31) का कैच खुद ही टपका दिया।

गट एटकिंसन ने आखिरी के तीनों विकेट चटकाकर पारी में पांच और मैच में कुल 12 विकेट लेकर अपने पदार्पण को यादगार बनाया। वह 1946 में एलेक बेडसर के बाद घरेलू मैदान पर एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन गए। एंडरसन टेस्ट में 700 से अधिक विकेट लेने वाले इकलौते तेज गेंदबाज है। मुथैया मुरलीधरन (800) और शेन वार्न (708) के बाद तीसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं।