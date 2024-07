Highlights ENG vs WI, 1st Test: जेम्स एंडरसन ने 188 मैच खेलकर करियर से लिया संन्यास। ENG vs WI, 1st Test: जेम्स एंडरसन ने 704 विकेट हासिल किए। ENG vs WI, 1st Test: पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने एक पारी और 114 रनों से जीत दर्ज की।

ENG vs WI, 1st Test: शानदार जेम्स एंडरसन। जीत के साथ विदाई। क्रिकेट को अलविदा कहा। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने एक पारी और 114 रनों से जीत दर्ज की। गस एटकिंसन ने अपने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में 5-5 विकेट झटके। कुल 12 विकेट निकाले। क्रिकेट को अलविदा कहने जा रहे तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने दोनों पारी में 4 विकेट झटके। कुल मिलाकर 188 टेस्ट में 704 विकेट लिए।

From a career that felt endless comes a legacy that will be timeless 👏 pic.twitter.com/ufmI2qCbkh — England Cricket (@englandcricket) July 12, 2024

England WIN! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



And with it, Jimmy Anderson has bowled his last ball for his country ❤️



Thank you and good luck, Jimmy 🙏 pic.twitter.com/0OZJYZR9wO — England Cricket (@englandcricket) July 12, 2024

A fitting end to an extraordinary career 🌟



James Anderson ends up with a career haul of 704 wickets as England take a 1-0 lead in the two-match Test series.#WTC25 | #ENGvWI 📝: https://t.co/WxFa3tTYfopic.twitter.com/jz68gKYcPU — ICC (@ICC) July 12, 2024

वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 700 पार विकेट लेने वाले इकलौते तेज गेंदबाज हैं। स्टोक्स ने किर्क मैकेंजी (0) को आउट करके 200वां टेस्ट विकेट लिया। वह सर गैरी सोबर्स और जाक कैलिस के बाद 6000 टेस्ट रन और 200 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड के लिये पहला टेस्ट खेल रहे गुस एटकिंसन ने 45 रन देकर सात विकेट लिये।