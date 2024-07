James Anderson Test Retirement: 2002 में डेब्यू और 2024 में संन्यास, कमाल करतो हो जिमी!, 401 अंतरराष्ट्रीय मैच, 991 विकेट, 1627 रन, लॉर्ड्स मैदान पर शुरू और अंत...

Highlights James Anderson ENG vs WI, 1st Test Retirement: जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट मैच खेले है। James Anderson ENG vs WI, 1st Test Retirement: 2003 में लॉर्ड्स के मैदान पर ही किया था। James Anderson ENG vs WI, 1st Test Retirement: गेंदबाजी कला का दीवाना करार दिया।

James Anderson ENG vs WI, 1st Test Retirement: इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन आज अंतिम बार मैदान पर उतरेंगे। दोस्त के बीच जिमी के नाम से मशहूर एंडरसन का जन्म 30 जुलाई 1982 को हुआ था। 6 फुट 2 इंच लंबे खिलाड़ी ने दुनिया के बल्लेबाज पर कहर बनकर बरपा। 22 मई 2003 को जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और 12 जुलाई 2024 को वेस्टइंडीज के खिलाफ 188वां मैच खेलकर करियर का अंत किया। इस दौरान 188 मैच में 704 विकेट झटके और बल्ले से 1353 रन बनाए। जिमी का उच्चतम स्कोर 81 रन है। 184 चौका और 3 छक्के मारे।

James Anderson prepares for his last bow in international cricket 💫#WTC25 | #ENGvWIpic.twitter.com/TmoPCzAsFs — ICC (@ICC) July 9, 2024

मैचः 188

विकेटः 704

औसत: 26.45

एसआर: 56.8

ईआर: 2.79

बीबीआई: 7/42

बीबीएम: 11/71

England pacers fire again to put the team in a dominant position at stumps on day two 👏#WTC25 | #ENGvWI 📝: https://t.co/0ZTgyECeUOpic.twitter.com/dKGHYDfqwd — ICC (@ICC) July 11, 2024

टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजः

800 - मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका

708 - शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया

704 - जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड

619 - अनिल कुंबले, भारत

604 - स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड

563 - ग्लेन मैकग्रा, ऑस्ट्रेलिया

530 - नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया

519 - कर्टनी वॉल्श, वेस्टइंडीज

516 - आर अश्विन, भारत

439 - डेल स्टेन, दक्षिण अफ्रीका।

जेम्स एंडरसन ने पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर में 401 मैच खेले

जेम्स एंडरसन ने पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर में 401 मैच खेले। इस दौरान 991 विकेट लिए और 1627 रन बनाए। जिमी ने वनडे में 194 मैच खेलते हुए 269 विकेट निकाले। जेम्स ने टी20 में कुछ खास नहीं किए। 19 मैच में 18 विकेट निकाले। टी20 में एक रन बना सके। वनडे में 273 रन जोड़े। एंडरसन ने टेस्ट करियर में 32 बार 5 और 3 बार 10 विकेट झटके। वनडे में 2 बार 5 विकेट निकाले।

From a career that felt endless comes a legacy that will be timeless 👏 pic.twitter.com/ufmI2qCbkh — England Cricket (@englandcricket) July 12, 2024

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 नवंबर 2009 को अंतिम बार मैदान पर उतरे

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 दिसंबर 2002 में एकदिवसीय मैच में डेब्यू किया। अंतिम पारी 2015 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली। एंडरसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 जनवरी 2007 को टी20 मैच में डेब्यू किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 नवंबर 2009 को अंतिम बार मैदान पर उतरे। टेस्ट मैच में औसत 26.47 है। टेस्ट में 40037 गेंद फेंकी और 18627 रन दिए।

Goodbye's don't come any harder ❤️ pic.twitter.com/UfbkFdyEe3 — England Cricket (@englandcricket) July 12, 2024

एंडरसन सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों में सबसे आगे

महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज का पहला टेस्ट अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच है। दोनों पारी में 3 विकेट झटके चुके हैं। अपने 21 साल के करियर में 700 से ज्यादा टेस्ट विकेट लिए। 2003 में पदार्पण करने वाले एंडरसन सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों में सबसे आगे है।

मुथैया मुरलीधरन (800) और शेन वार्न (708) के बाद तीसरे स्थान पर

इस प्रारूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली सूची में मुथैया मुरलीधरन (800) और शेन वार्न (708) के बाद तीसरे स्थान पर है। एंडरसन ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘‘सभी को नमस्कार। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आगामी घरेलू सत्र में लॉर्डस मैदान पर खेला जाने वाला पहला टेस्ट मेरा आखिरी टेस्ट होगा।’’

England WIN! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



And with it, Jimmy Anderson has bowled his last ball for his country ❤️



Thank you and good luck, Jimmy 🙏 pic.twitter.com/0OZJYZR9wO — England Cricket (@englandcricket) July 12, 2024

एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेला

उन्होंने कहा, ‘‘ जिस खेल को मैं बचपन से पसंद करता था उसमें अपने देश का 21 साल तक प्रतिनिधित्व करना अविश्वसनीय रहा है। इंग्लैंड के लिए खेलने की कमी मुझे बहुत खलेगी।’’ धर्मशाला में भारत के खिलाफ अपने करियर का 700 वां विकेट लिया था। जिमी उपनाम से जाने जाने वाले एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेला है।

वह सचिन तेंदुलकर (200) के बाद दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी है। एंडरसन अपनी काउंटी टीम लंकाशायर के लिए खेलना जारी रखेंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने लिखा, ‘मैं डेनिएला, लोला, रूबी और अपने माता-पिता के प्यार और समर्थन के बिना यह नहीं कर पाता। उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। उन खिलाड़ियों और कोचों को भी धन्यवाद जिन्होंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम बनाया।’

एंडरसन ने लिखा, ‘उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने वर्षों से मेरा समर्थन किया है। भले ही मेरे चेहरे पर ऐसा भाव ना दिखायी दे लेकिन यह हमेशा बहुत मायने रखता है, टेस्ट में मिलते हैं।’ एंडरसन का कहना है कि उन्होंने अपने लंबे करियर के दौरान भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के खिलाफ गेंदबाजी का सबसे ज्यादा लुत्फ उठाया है।

एंडरसन ने भले ही तेंदुलकर को नौ मौकों पर आउट किया हो लेकिन वह भारतीय मास्टर ब्लास्टर के खिलाफ कोई तय योजना नहीं बना सके थे। जब एंडरसन से पूछा गया कि गेंदबाजी के लिए सबसे मुश्किल बल्लेबाज कौन रहा तो उन्होंने ‘स्काई स्पोर्ट्स’ से कहा, ‘‘मुझे कहना ही होगा कि सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं।’

One last time 🥲 pic.twitter.com/2G7svl9Q7K — England Cricket (@englandcricket) July 12, 2024

गेंदबाजी कला का दीवाना करार दिया

तेंदुलकर ने 24 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व किया और एंडरसन ने भी टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए 21 साल गुजार दिए हैं, जिससे उन्होंने तेज गेंदबाजों के लिए मिसाल कायम की है। वह 700 विकेट झटकने वाले पहले तेज गेंदबाज भी है और उन्होंने यह उपलब्धि भारत दौरे के दौरान हासिल की थी। उन्होंने और तेंदुलकर ने एक दूसरे के खिलाफ सफलता का आनंद लिया है।

A guard of honour for a genuine great…



Jimmy Anderson, goodbye and thank you 🙏❤️ pic.twitter.com/W6KqFZgjSv — England Cricket (@englandcricket) July 12, 2024

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने लंबे समय तक अपने साथी रहे जेम्स एंडरसन की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें गेंदबाजी कला का दीवाना करार दिया। ब्रॉड ने द टाइम्स में कॉलम में लिखा, ‘उसे गेंदबाजी करने की लय, अपने एक्शन की तकनीक पर नियंत्रण रखना पसंद है फिर चाहे वह स्विंग, इनस्विंग, सीम किसी तरह की गेंदबाजी कर रहा हो।’