रोहित शर्मा कब लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास? भारतीय कप्तान ने दिया जवाब- 'अभी कम से कम...'

Rohit Sharma retirement plans: भारत को टी20 विश्वकप 2024 का खिताब दिलाने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने अपने संन्यास की अटकलों पर विराम लगा दिया है। दरअसल टी20 विश्वकप के खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गजों विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 से संन्यास की घोषणा कर दी थी। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि रोहित वनडे से भी संन्यास ले सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने साफ कर दिया है कि साल 2025 में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्राफी में भी रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे।

अब रोहित ने भी इस बारे में अपना रुख साफ किया है। अमेरिका में एक प्रचार कार्यक्रम में सार्वजनिक उपस्थिति के दौरान रोहित ने अपने जवाब में कहा कि मैं इतना आगे के बारे में नहीं सोचता। स्पष्ट रूप से आप मुझे कम से कम कुछ समय के लिए खेलते हुए देखेंगे। रोहित के जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया और व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

