वीडियो: सचिन तेंदुलकर फिर से मैदान पर चौके-छक्के जड़ते नजर आएंगे, शुरू की प्रैक्टिस, 18 जनवरी को है मैच, देखिए

Highlights सचिन आखिरी बार मैदान में क्रिकेट खेलते हुए साल 2022 में नजर आए थे सचिन ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो अपलोड किया है ह अपना क्लासिकल स्ट्रेट ड्राइव लगाते नजर आ रहे हैं

नई दिल्ली: मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 50 साल की उम्र में भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। सचिन ने भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से काफी समय पहले ही संन्यास ले लिया हो लेकिन वह अब भी कुछ चैरिटी टूर्नामेंट्स में खेलते हुए नजर आ जाते हैं। इसके लिए उन्हें अभ्यास भी करना पड़ता है। हाल ही में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वह अपना क्लासिकल स्ट्रेट ड्राइव लगाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने लोगों को सचिन के पुराने दिनों की याद दिला दी।

Every time the ball meets the bat, it's like a symphony. The Sound of Music that brings me pure joy! 🏏 🎶 pic.twitter.com/bfC4PmrsCl